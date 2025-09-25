Які податкові ризики виникають для тих хто живе за кордоном, але працює в Україні

4,26 млн українців зі статусом тимчасового захисту перебувають в країнах ЄС. Багато з них продовжують заробляти в Україні, але відкладають остаточний вибір податкового резидентства. До яких наслідків це може призвести в колонці для NV розповіла партнер ECOVIS Bondar & Bondar Олександра Нікітіна. «Мінфін» публікує ключові тези.

Якщо ви більшу частину часу фактично проживаєте за кордоном, особливо з родиною, податкові органи країни фактичного проживання з ймовірністю 99% визнають вас своїм резидентом. Ба більше — здатні зробити це заднім числом з наслідками у вигляді штрафів та пені за неподання декларацій або несплату податків.

Подвійне оподаткування

Якщо ви не визначили власний податковий статус, обидві країни можуть одночасно вважати вас своїм податковим резидентом і вимагати сплати податків з ваших світових доходів. А якщо між цими країнами немає Угоди про уникнення подвійного оподаткування (УпУПО) — у вас взагалі немає механізму для зменшення податкового навантаження.

Проте навіть наявність УпУПО не гарантує, що всі податки, сплачені в Україні, повністю врахують. Конвенції регламентують, яка саме країна має переважне право на оподаткування того чи іншого виду доходу. Тобто якщо таке право належить країні вашого фактичного проживання — вам доведеться сплатити податок там повторно і в повному обсязі, навіть якщо в Україні вже щось було сплачено.

Штрафи і пені

Деякі країни ЄС проводять автоматичні податкові перевірки резидентів, які не подають декларації. Штрафи — до 30−50% від несплачених сум + пеня.

П’ять категорій, які найчастіше потрапляють у податкову пастку

1. Підприємці-ФОПи, які працюють з-за кордону, але залишаються на єдиному податку в Україні.

Типова ситуація: зареєстрований ФОП в Україні, клієнти ті ж самі, а фізично ви перебуваєте в Естонії, Іспанії чи Польщі:

працюєте з домашнього офісу або коворкінгу

не сплачуєте податки в країні проживання

не подаєте там декларації

ще гірше — подаєте там нульові декларації та не повідомляєте, що маєте доходи в Україні.

При цьому всі гроші отримані на українські ФОП та особисті картки витрачаєте на території країни, в якій проживаєте.

2. Наймані працівники українських компаній, які працюють дистанційно з-за кордону.

Навіть якщо ви офіційно оформлені в українській компанії, але проживаєте понад 183 дні в іншій країні — то за певних умов це може створити податкове зобов’язання в цій країні. За правилами міжнародного оподаткування право на оподаткування трудових доходів належить країні податкового резидентства. І цього не змінить навіть довідка про утриманий ПДФО в Україні, оскільки в такому випадку Україна не має права на оподаткування ваших трудових доходів.

3. Керівники українських компаній, які перебувають за кордоном.

Це найризикованіша група. Якщо одноособовий директор або кінцевий бенефіціар української компанії фактично управляє нею з-за кордону, така компанія за певних умов може бути визнана податковим резидентом держави, де проживає керівник. І в такому випадку дохід компанії має оподатковуватись за місцем перебування директора, тому що така ситуація створює директорське представництво.

4. Особи, які отримують пасивні доходи в Україні (оренда, дивіденди, відсотки, роялті), але не декларують їх у країні проживання.

Якщо ви мешкаєте в ЄС і:

здаєте в оренду квартиру в Києві

отримуєте дивіденди з української компанії

маєте відсотки за депозитами в українському банку

ви зобов’язані задекларувати ці доходи у країні свого податкового резидентства (тобто фактичного проживання). Навіть якщо ви сплатили з них податок в Україні. По деяких типах доходів податок, сплачений в Україні, може бути зарахований в податковий кредит в країні податкового резидентства, якщо це передбачена відповідною УпУПО.

5. Особи, які третій рік живуть за кордоном і не подають податкову декларацію в країні проживання.

Якщо за три роки ви жодного разу не подали податкову декларацію — ваша справа виглядає підозрілою з точки зору місцевої податкової. Типове запитання податкових органів у країнах ЄС: «А на які кошти ця особа живе тут вже третій рік?»

І на відміну від України, у ЄС податкові органи не схильні «закривати очі» на такі невідповідності, особливо щодо довгострокових іммігрантів. Це може призвести не лише до штрафів і донарахувань, а й до перевірок на предмет ухилення від сплати податків або відмивання коштів.

Як визначити своє податкове резидентство?

Більшість країн застосовують комбінацію таких критеріїв:

Постійне житло — оренда або власність

Центр життєвих інтересів — де ваша сім'я, робота

Фактичне перебування (183+ днів)

Громадянство. Якщо всі інші критерії рівні.

Як CRS зробить усе за вас

З 2023 року Україна офіційно приєдналася до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією — CRS (Common Reporting Standard). У 2024 відбувся перший обмін з 50 країнами. Це означає, що відтепер ваші фінансові дані будуть щорічно передаватись податковим органам України або іншої країни (залежно від податкового статусу) без вашої участі чи згоди автоматично.

На сьогодні в CRS беруть участь понад 120 юрисдикцій, включно з усіма країнами ЄС, Великою Британією, Канадою, Австралією, Швейцарією, Сінгапуром та іншими фінансово значущими країнами.

Тепер всі банки та фінансові установи зобов’язані щороку ідентифікувати податковий статус клієнтів — за анкетами, ознаками зв’язку з іншими країнами (адреса, громадянство, платіжні інструкції).

Зібрана інформація передається до податкових органів країни, де знаходиться установа. А вже звідти до країни податкового резидентства клієнта.

Дані, які передають:

залишки на рахунках

відсотки, дивіденди

доходи від продажу активів (цінних паперів, фондів тощо)

прибутки за договорами страхування життя чи трастами

Щоб уникнути штрафів та подвійного оподаткування — варто якнайскоріше провести податкову діагностику та обрати країну податкового резидентства. Далі я рекомендую сформувати «податкову карту»

В ній мають бути:

резидентство

структура доходів

країна джерела доходу

наявність УпУПО

можливість заліку податків

ризики

Тимчасово, чи назавжди — життя в іншій країні це життя в новій податковій юрисдикції. Це варто визнати та з цим треба працювати. При цьому правильне резидентство — податковий щит, він вбереже вас від подвійного оподаткування, штрафів та зайвої уваги відповідних установ.