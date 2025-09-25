Проєкт бюджету-2026: що реально зміниться для гаманців українців

Минулого тижня уряд зареєстрував у парламенті проєкт бюджету-2026. Основні параметри головного кошторису країни вже відомі. Розберемо, що вони означають простими словами, і чому корисно вивчати цей документ.

Курс, інфляція та інше: що стоїть за цими цифрами

Параметри, на кшталт обсягу видатків бюджету-2026 (4,8 трлн грн), його дефіциту (2,4 трлн грн) або доходів (4,8 трлн грн), для більшості читачів — лише цифри. Інша річ, наприклад, курс гривні , на якому верстався бюджет (45,7 грн за долар). Українці традиційно вимірюють рівень своїх доходів та статків у валюті. Тож зараз 41,5 грн за долар , а наступного року буде більше.

І хоча це розрахунковий курс, щоб, наприклад, зовнішню допомогу в доларах та євро перерахувати в гривню й спрямувати на виплату пенсій, все одно люди вже на підсвідомості очікують на девальвацію. А ще бізнес закладає 46 грн за долар на 2026 рік, і це також наводить на думки.

Або, наприклад, інфляція буде на рівні 9,9%. Теж, начебто, зрозуміло, але тут питань значно більше. А чи будуть, скажімо, підвищені комунальні тарифи? Адже НБУ, наприклад, вже з 2026 року закладає приріст комунальних тарифів у своїх прогнозах.

Інший важливий показник, на якому верстався проєкт бюджету на наступний рік, — середня зарплата 30 тис грн: люди починають порівнювати цю цифру зі своїм гаманцем. Сьогодні вона в середньому складає 26,5 тис. грн, у Києві — 40,5 тис. грн, а буде більше. І це зростання в середньому вище за інфляцію. Начебто, приємно, якби не деякі «але», про які розповім згодом.

В проєкті бюджету анонсовано чимало нових соціальних програм — від підвищення виплат при народженні дитини та продовження програм «єЯсла», «Пакунок малюка» і «Пакунок школяра», до підвищення заробітних плат освітянам, зростання академічних стипендій майже удвічі. Проте ці програми фінансуватимуться виключно за рахунок зовнішньої допомоги та кредитів — тобто частково в борг. Є також підвищення оплати військовим. Це вже виключно за рахунок власних надходжень, хоча й тут можно знайти варіанти.

Таке розширення соціальних програм наштовхує на думки про наближення виборів. Проте грошей на них у проєкті бюджету-2026 не закладали. Видатки на ЦВК на 2026 рік — 275,17 млн грн. Для порівняння: у виборчому 2019 році були видатки у розмірі 4,87 млрд грн. А два роки тому ЦВК оцінював видатки на вибори президента в 5,4 млрд грн, депутатів — 3,7 млрд грн.

Щоправда, заклали до резерву 35 млрд грн. Їх вистачить, якщо потрібно буде профінансувати й вибори.

Отже, є багато побажань, і дуже важливо розуміти, як їх реалізувати. Бо, якщо нам вести ще рік війни, потрібно чітко розуміти, за рахунок чого фінансувати витрати на її ведення, і де шукати, або що робити, якщо грошей не вистачатиме.

Доходи бюджету і що вони означають для кожного

Вони складаються з власних доходів (податків та зборів, доходів держкомпаній), із запозичень на внутрішньому ринку (ОВДП), із допомоги та запозичень у партнерів, та прямої військової допомоги партнерів. А ще є перехідні залишки 2025 року, які ми можемо використати у 2026 році.

Власні доходи — тобто скільки ми зможемо зібрати самостійно. Планується, що економіка України в умовах п’ятого року війни зможе наростити надходження на майже 16%, або на 446,8 млрд грн, — до 2,8 трлн грн.

Для розуміння: це більше за номінальне зростання економіки (номінальне зростання ВВП очікується 15%). Тобто вказує на активнішу позицію в адмініструванні податків та зборів, збільшення бази оподаткування, активнішу детінізацію економіки.