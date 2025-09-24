Державна програма доступної іпотеки «єОселя» досягла нового важливого етапу — вже видано понад 20 000 кредитів (20 024) на загальну суму майже 35 млрд грн (33,615 млрд грн). Про це повідомляє «Укрфінжитло».
24 вересня 2025, 18:26
«єОселя»: вже видано понад 20 тисяч кредитів за програмою
Хто скористався програмою?
- 10 124 військовий та силовик (51%)
- 5 142 інші громадяни, які не володіють житлом (26%)
- 1 528 медиків (8%)
- 1 490 педагогів (7%)
- 870 внутрішньо переміщених осіб (4%)
- 468 ветеранів (2%)
- 402 науковців (2%)
Середній вік позичальника — 35 років
- 26−35 років — 8 599 осіб (44,2%)
- 36−45 років — 6 532 особи (33,6%)
- 18−25 років — 1 747 осіб (9%)
Яку нерухомість обирають?
Середня площа на одного члена сім'ї — 29,25 м².
Нерухомість на вторинному ринку — 12 132 угоди
- середня вартість житла — 2,25 млн грн
- середня ціна за м² — 38,8 тис. грн
- середня площа — 55,4 м²
Новобудови, введені в експлуатацію — 6 098 угод
- середня вартість житла — 2,41 млн грн
- середня ціна за м² — 40,2 тис. грн
- середня площа — 60 м²
Житло на стадії будівництва — 1 794 угоди
- середня вартість житла — 2,66 млн грн
- середня ціна за м² — 44,1 тис. грн
- середня площа — 60,2 м²
Географія програми
- Найбільше було придбано нерухомості в Києві та Київській області (49,4% угод).
- Київська область — 5 577 угод (27,9%)
- Київ — 4 313 угоди (21,5%)
- Львівська область — 1 235 угоди (6,2%)
- Івано-Франківська область — 923 угоди (4,6%)
- Одеська область — 913 угод (4,6%)
Сьогодні до програми долучені 10 банків (АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Сенс банк», АТ «Скай банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Ттаскомбанк», АТ «КБ «Глобус», АТ «BISBANK», АТ «АБ
«Радабанк»).
Кожна гривня проінвестована державою через єОселю повертається у бюджетом України майже трьома гривнями (2,78 грн) податків та зборів.
