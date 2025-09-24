Канада виділяє 92 млн грн на посилення кібербезпеки України

Канада надає Україні фінансову допомогу в розмірі 92 млн грн для зміцнення кіберстійкості в умовах війни. Кошти будуть виділені в межах Талліннського механізму для захисту критичної інфраструктури та протидії кібератакам. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.