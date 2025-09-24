Канада надає Україні фінансову допомогу в розмірі 92 млн грн для зміцнення кіберстійкості в умовах війни. Кошти будуть виділені в межах Талліннського механізму для захисту критичної інфраструктури та протидії кібератакам. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
24 вересня 2025, 16:42
Канада виділяє 92 млн грн на посилення кібербезпеки України
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Цей внесок дозволить Україні:
- посилити захист критичної інфраструктури;
- розвинути сучасні системи виявлення загроз і реагування на кібератаки;
- закупити обладнання для забезпечення безпеки цифрових процесів.
Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування, серед яких:
- Державна судова адміністрація України,
- Чорнобильська АЕС,
- Державна прикордонна служба України.
Читайте також: Мінцифри спростовує інформацію про витік даних із «Дії»
Окрім фінансової підтримки, Канада також допомагає підвищувати кваліфікацію українських фахівців із кібербезпеки, проводячи тренінги та зустрічі в рамках Національного кіберкластера.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі