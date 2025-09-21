Multi від Мінфін
21 вересня 2025, 11:02

Мінцифри спростовує інформацію про витік даних із «Дії»

Міністерство цифрової трансформації України офіційно заявило, що інформація про «злив» даних із системи «Дія» є фальсифікацією. За словами заступника Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталія Балашова, поширені в мережі файли не мають жодного стосунку до «Дії» і не є результатом її зламу.

Міністерство цифрової трансформації України офіційно заявило, що інформація про «злив» даних із системи «Дія» є фальсифікацією.
Фото: thedigital.gov.ua

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фальсифікація та скоординована атака

У Мінцифри провели розслідування, яке показало, що опубліковані файли — це «суміш раніше відомих „зливів“ з комерційних джерел». Їх вручну відредагували та доповнили фейковими записами, щоб створити видимість нової, масштабної бази даних.

Балашов зазначив, що це типова практика «чорного ринку» і Мінцифри розцінює це як скоординовану спробу атаки на «Дію», що має на меті підірвати довіру до державних сервісів.

Як працює «Дія»

Мінцифри наголошує, що «Дія» не зберігає персональних даних. Система працює за принципом data-in-transit, тобто інформація підтягується з державних реєстрів лише в момент запиту і не накопичується ні в мобільному застосунку, ні на порталі.

На підтвердження цього в березні 2024 року код «Дії» був оприлюднений у відкритому доступі. Це дозволяє будь-кому переконатися, що в ньому немає прихованих баз даних громадян.

Передісторія

У неділю, 21 вересня, народний депутат Олександр Федієнко на своїй сторінці у Facebook повідомив про те що, у мережі з'явився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, що містить особисті дані мільйонів українців.

Він також закликав громадян терміново перевірити та посилити захист своїх даних, оскільки ця інформація може бути використана зловмисниками.

Після чого, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це шматок вже давно злитої старої бази «Дія» на 3,5 млн рядків і нічого нового в ній немає.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 вересня 2025, 11:47
#
Не забывайте всегда контекстно менять
«Действие» на «Дию» после машинного
гугл-перевода с украинского на русский…
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 вересня 2025, 14:53
#
Колишня вебкам-модель виграла тендер на антидронові сітки для Херсона на понад 6 млн. гривень
+
0
KValera
KValera
21 вересня 2025, 15:41
#
Никогда такого не было и вот опять!
