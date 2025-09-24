Morgan Stanley запустить торгівлю криптовалютами

Один із провідних інвестиційних банків Волл-стріт, Morgan Stanley, уклав партнерську угоду з провайдером крипто-інфраструктури Zerohash, щоб надати клієнтам своєї брокерської платформи ETrade доступ до торгівлі криптовалютами. Послуга запрацює в першій половині 2026 року, пише Bloomberg.

Торгівля та подальші плани

На початковому етапі клієнтам ETrade буде доступна торгівля трьома основними криптовалютами: Bitcoin, Ethereum та Solana.

«Базова технологія довела свою надійність, і інфраструктура на основі блокчейну, очевидно, залишиться з нами надовго. Клієнти повинні мати доступ до цифрових активів, традиційних активів та криптовалют в одній екосистемі, до якої вони звикли», — заявив Джед Фінн, керівник відділу управління капіталом Morgan Stanley.

За його словами, надання доступу до торгівлі — це лише «перша фаза». Наступним кроком банк планує створити для клієнтів повноцінне рішення. Крім того, вже найближчими тижнями Morgan Stanley запустить стратегію розподілу активів, що включатиме криптовалюти.

Контекст та інвестиції

Цей крок Morgan Stanley є ще одним свідченням того, як великі банки Волл-стріт починають активно виходити на ринок цифрових активів на тлі зміни регуляторної політики після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Morgan Stanley також взяв участь у новому раунді фінансування Zerohash, який залучив $104 мільйони та підняв оцінку стартапу до $1 мільярда.