США повністю готові ввести «потужні» мита для рф — Трамп

США готові ввести нові мита проти рф у разі відмови укласти угоду про завершення війни проти України, заявив американський президент Дональд Трамп у вівторок, 23 вересня, під час виступу на дебатах високого рівня Генасамблеї ООН.

Що каже Трамп

«У разі, якщо росія не буде готова укласти угоду про завершення війни, США повністю готові запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на мою думку, дуже швидко зупинять кровопролиття», — сказав Трамп.

Однак, за його словами, для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до США і ухвалити «точно такі ж заходи». «Європа має піднятися на новий рівень. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту й газ у росії у той час як б'ються з росією. Це ганебно для них», — заявив він. Тож Європа, наголосив американський лідер, повинна негайно припинити всі закупівлі енергоносіїв у росії. «Інакше ми всі марнуємо багато часу», — додав він.

Водночас Трамп назвав Китай та Індію «основними спонсорами» війни, оскільки вони продовжують купувати російську нафту.