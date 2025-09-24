Бензин за 70 грн: чому водіїв лякають зростанням цін і що з ними буде насправді

На українському паливному ринку — нова інтрига. Нещодавно голова консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн заявив, що вже у жовтні цінники на бензин на вітчизняних АЗС можуть злетіти до 65−70 гривень за літр (тобто плюс близько 5−10 гривень до нинішньої вартості).

Це, нібито, пов'язано з потенційними обмеженнями імпорту до України дизельного палива, яке виробляється в Індії. Бо у ньому є «слід» російської нафти. Пізніше Куюн уточнив, що «апокаліпсис скасовується, принаймні, поки що». Але голова дослідницьких проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев не виключає, що заправники шукають нові аргументи для підвищення цін.

«Мінфін» розбирався, чого чекати щодо цін на бензин та дизель у найближчій перспективі.

Обмеження постачання або акцизи: головні ризики для цінників на паливо

Приводом заговорити про різке підвищення вартості бензину і дизеля на українських АЗС стали, нібито, санкції, що готуються проти румунського порту Констанца, через який до нашої країни постачається близько 25% усіх нафтопродуктів.

За словами Сергія Куюна, понад 75% палива, що проходить через Констанцу, має турецьке (34%) та індійське (43%) походження, тобто під час їхнього виробництва, найімовірніше, використовується російська нафта.

Через це порт Констанца вже найближчим часом може потрапити під українські санкції, — припустили експерти паливного ринку.

Зазначимо, що офіційних підтверджень цьому немає. Проте на паливному ринку продовжують активно обговорювати можливі обмеження.

Йдеться про посилення перевірок палива, які й так проводяться з 2023 року (посилено перевіряють паливо, що надходить із Грузії, Молдови та Туреччини). З 1 жовтня цього року перевірки можуть посилитись і щодо індійського палива, зокрема, Джамангарського НПЗ компанії Reliance Industries та індійського порту Сікка, який відвантажує нафтопродукти цього виробника, — заявляють аналітики профільного майданчика enkorr.

Суворіші правила перевірок можуть бути поширені і на ресурс, що постачається через румунську Констанцу. Хоча, за словами Куюна, на сьогодні про повну заборону поставок із цього імпорту не йдеться.

За словами того ж таки Сергія Куюна, «почалися активні консультації, залучено представників уряду, державних органів та провідні учасники ринку палива. Завдання — викинути з ринку токсичні ресурси і при цьому не нашкодити забезпеченню ринку».

Але на горизонті — набрання чинності черговим санкційним пакетом ЄС (він почне діяти з 21 січня 2026 року). Він передбачає заборону на постачання до ЄС турецьких та індійських нафтопродуктів.

Раніше США вже закликали Європу блокувати імпорт нафтопродуктів із Туреччини та Індії через використання під час їхньої переробки російської сировини, і перейти на американську нафту та зріджений природний газ.

Потенційно, на ціни на паливо можуть вплинути не лише описані обставини. З 1 січня в Україні знову збільшаться акцизи на автомобільне паливо. Ставка акцизного збору на бензин становитиме 300 євро (зараз — 271,7 євро) на тисячу літрів, а на дизель — 253,8 євро (зараз — 215,7 євро).

На думку Рябцева, підвищення акцизів стане «головним ризиком» для паливних цінників, збільшивши їх щонайменше на гривню за літр.

Що буде з цінами на АЗС у жовтні

Сергій Куюн вважає, що поки що немає підстав прогнозувати різке подорожчання бензину та дизеля на українських АЗС вже з 1 жовтня.

«Світовий ринок стабільний вже довгий час і негативних очікувань я не чув», — написав експерт на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як сказав «Мінфіну» засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін, особливих змін за роздрібними цінами наступного місяця не очікується.

За даними «А-95», станом на 22 вересня вартість бензину марки А-95 на українських АЗС становить в середньому 58,74 гривні за літр, а дизеля — 55,86 гривень. За словами Лєушкіна, приблизно на такі ж ціни водії можуть орієнтуватися і в жовтні.

Проте, як кажуть учасники паливного ринку, вже з початку жовтня сам факт наявності індійського сертифікату на паливну партію вже привертатиме посилену увагу до неї українських митників (навіть якщо на той момент і не буде офіційних санкцій щодо каналів постачання такого ресурсу).

При цьому Куюн не виключає, що зміна джерел постачання після «бана» індійського палива може позначитися на оптових цінах.

«Очікування коливаються в межах 5−15 доларів на тонні, бо „прикурити“ на попиті захочуть і виробники, і морські перевізники. За мірками трейдерів, це величезні гроші — лягають кістками за кожен цент, тому що весь заробіток — 2−3 долари на тонні. Але для споживчого ринку ці 5−15 доларів — це 20−60 копійок на літрі. Упевнений, навіть якщо все піде верхнім кордоном, на колонках ніхто не смикатиме ціни», — зазначає Сергій Куюн.

Леушкін також каже, що на оптовому ринку можливі цінові гойдалки в межах 1−2 гривень на літрі палива, але, найімовірніше, обійдеться без націнок у роздробі.

Проте, за словами Рябцева, «мережі вже шукають аргументи для подальшого нового підвищення цін».

Дорогий січень

Націнки на пальне на вітчизняних АЗС вже зараз є досить високими. Це неважко помітити, порівнявши оптові та роздрібні ціни. Так, за даними «А-95», оптова вартість літра бензину становить 48,82 гривні, а роздрібна — 58,74, тобто різниця в майже 10 гривень. Схожа ситуація щодо дизеля: на опті він коштує 47,4 гривень, у роздробі — 55,88 гривень.

Самі заправники пояснюють такі високі націнки величезними витратами на утримання АЗС. За даними Леушкіна, на місяць потрібно не менше 200−300 тисяч гривень на зарплати, 100 тисяч — на податки, 50 тисяч — на електроенергію, 150 тисяч — на оренду.

Все це перекладається на цінники на паливо, причому конкретні суми залежать ще й від обсягів продажу палива, які останнім часом падають (у тому числі через різке збільшення парку електрокарів). Тобто чим менше бензину та дизеля продається, тим вищою є торгова націнка на кожен літр.

Проте Рябцев запевняє, що АЗС заробляють «надприбутки». «Вже до війни націнки на пальному у нас були, м'яко кажучи, завищені. Останніми роками вони збільшились ще на 15%. Особливо багато мережі заробляють на так званому преміальному паливі, хоча переконливих даних, підтверджених лабораторними перевірками, про те, що воно хоч чимось відрізняється від звичайного, на сьогодні немає», — пояснює Рябцев.

За його словами, нинішні цінники на пальне в Україні розраховані «за нафтою за $80 за барель, хоча зараз котирування не перевищують $66−67. «Наші продавці підвищили ціни на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту, що потягнув зростання нафтових котирувань. Але знизити їх після того, як за нафтою був відкат, чомусь «забули», — зазначив Рябцев.

Великі націнки дозволяють АЗС регулювати цінники для покупців, із огляду на ринкову ситуацію. На тлі зниження попиту роздріб дійсно може «не помітити» зростання оптових розцінок без особливої для себе шкоди.

За словами Рябцева, зростання цінників стримує досить висока конкуренція між заправками. Водночас на ринку посилилися спроби переділу. «Великі мережі намагаються „витиснути“ дрібних гравців. Є спроби лобіювання підвищення вартості ліцензій. Якщо „зачистка“ відбудеться, ринок опиниться за крок від монополізації, а це означає, що продавці можуть встановлювати практично будь-які цінники, хоч 80 гривень за літр бензину», — вважає Рябцев.

Він додав, що найризикованіший для цінників на АЗС період — січень 2026 року. Окрім підвищення акцизів на пальне, набудуть чинності ще й європейські санкції щодо палива зі «слідом» російської нафти. «Не виключено, що на „акцизну націнку“ мережі почнуть „нанизувати“ інші складові, намагаючись виправдати зростання цін», — припустив експерт.

Таким чином, на початку наступного року паливо може подорожчати на 2−3 гривні за літр і навіть більше.

Подорожчання може торкнутися насамперед «зимового» дизеля. До сьогодні на українському ринку було багато «морозостійкого» індійського палива, завозити яке стає дедалі проблематичніше. При цьому ресурс турецьких та середземноморських НПЗ витримує мороз помітно гірше.

Тому, якщо зима буде морозною, високоякісний зимовий дизель може «на ажіотажі» додати в ціні.