Україна обмежить імпорт дизельного пального з Індії

Імпорт виробленого в Індії дизельного пального в Україну буде обмежено: всі партії палива індійського походження будуть проходити процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ спрямувало Енергетичній митниці 15 вересня, обмеження набудуть чинності з 1 жовтня, повідомляє enkorr.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У вересні 2023 року аналогічні санкції були запроваджені щодо дизпалива з Туреччини. Тоді рішенням РНБО до переліку ризикованих внесли низку турецьких портів, як приймали суттєві обсяги російського дизелю. Всі партії пального, що надходили з цих портів, підлягають на додатковому вивченню, зокрема лабораторному.

За даними «Консалтингової групи «А-95», після цього з підсанкційних турецьких портів Marmara і Turpas в Україну було імпортовано 65,8 тис. тонн дизпалива, з яких 71% — з квітня цього року. До того імпорт пального з цих портів становив близько 47,2 тис. тонн щомісяця.

У серпні 2025 року в Україну було імпортовано 119 тис. тонн індійського дизпалива, що становило 18% від усього обсягу імпорту.

Трейдери вважають, що після заборони імпорту індійського палива, найімовірніше, зросте попит з інших південних напрямків, а ціни на нього дещо зростуть.

«Великі обсяги з Індії закупалися не тому, що іншого продукту на ринку не було, а тому, що індійське паливо було дешевшим. Ринок налаштується під інші напрямки й ціни. Наприклад, у серпні ми вже привезли партії дизелю з заводу SARAS», — повідомив один з операторів.