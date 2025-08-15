У липні АЗС «забули» знизити ціни: які цінники на паливо побачимо найближчим місяцем

В Україні розганяються цінники на автомобільне пальне. За даними Нацбанку, темпи зростання минулого місяця прискорилися до 6,7% у річному вимірі. За підсумками року, регулятор очікує плюс 4% до прайсу, хоча ще навесні прогнозував подорожчання пального у 2025 році лише на 1,2%.

Така «паливна інфляція», на думку Нацбанку, пояснюється насамперед «ефектами перенесення, пов'язаними з ослабленням курсу гривні щодо євро в попередні періоди». Простіше кажучи, на АЗС лише у липні з'явилися бензин та дизель, вартість яких перерахували, з огляду на дорогий євро.

Керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев пояснює зростаючі цінники на АЗС не стільки курсовими гойдалками, скільки підвищеними апетитами продавців.

«Вартість палива в роздробі на сьогодні завищена щонайменше на 3 гривні на літрі», — вважає він.

При цьому самі учасники паливного ринку кажуть, що ситуація на ринку є стабільною. «Нічого поки не дорожчає, ринок наповнений паливом, все стабільно», — прокоментував «Мінфіну» засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін.

Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн здивований прогнозами Нацбанку щодо підвищення цін на пальне ще на 4% до кінця року.

«Чи будуть санкції проти росії і як вони вплинуть на ціни на нафту? Як зміниться курс гривні? Якщо хтось відповість на ці запитання, я скажу, що буде з паливом. Поки що ж на тривалу перспективу складно щось прогнозувати», — пояснив Куюн.

«Мінфін» розбирався, що відбувається на паливному ринку.

Котирування на Brent відкотилися, а ціни на АЗС — ні

За даними Держстату, лише за місяць, з червня до липня, ціни на пальне в Україні зросли на 4,1%. Для порівняння: з початку року вартість бензину та дизеля збільшилася на 5,2%, а до липня 2024 року — на 6,7%.

Як зазначають у Нацбанку, цінники на пальне різко пішли вгору з червня (саме тоді й спостерігався основний стрибок), що було пов'язано з нестабільністю нафтових цін. Цінові гойдалки, нагадаємо, спровокував військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем — тоді котирування на біржах просто «сказилися», а деякі експерти прогнозували їхній розгін аж до $80−100 за барель.

На цінники на бензин і дизель на українських АЗС паралельно тиснув і зростаючий курс євро.

За даними цінового моніторингу «Мінфіну», на початку червня бензин марки А-95 коштував у середньому 54,59 гривень, а дизель — 52,48 гривень. На кінець червня цінники склали вже 58,91 та 55,95 гривень відповідно. А на кінець липня вони ще зросли — до 59,04 гривень за літр бензину, та до 56,07 гривень — дизеля.

Подорожчання палива вже потягло за собою зростання цін у низці галузей. Наприклад, за червень транспортні послуги, за даними Держстату, подорожчали на 0,5% (із початку року — на 8,1%), стільки ж за місяць додали автомобільні пасажирські перевезення (з початку року — плюс 7,9%).

Цікаво, що минулого місяця світовий ринок нафти не надто штормило. Після згасання конфлікту між Іраном та Ізраїлем котирування поступово заспокоїлися.

Але, як каже Геннадій Рябцев, це поки що мало вплинуло на цінники на АЗС. «Продавці „забули“ знизити ціни, які підвищили на піку зростання нафтових котирувань», — зазначив Рябцев.

За його словами, різниця між оптовими та роздрібними цінами на сьогодні сягає 5−8 гривень. «Вартість середньостатистичного літра палива завищена щонайменше на 3 гривні», — стверджує Рябцев.

Експерти кажуть, що такі високі цінники підтримують відносно стабільний попит на паливо (зараз йдуть польові роботи), і продавці не втрачають можливості максимально заробити. Зі свого боку, учасники ринку стверджують, що ситуація на ринку стабільна і найближчим часом паливо не дорожчатиме.

«Поки що все стабільно. Нічого не дорожчає, ринок наповнений», — пояснив «Мінфіну» Дмитро Леушкін.

За даними моніторингу «Мінфіну», у серпні навіть спостерігається відкат за цінами на АЗС. Так, станом на 13 серпня літр бензину А-95 коштував 58,97 гривень, а дизельного палива — 56,08 гривень. Для порівняння: скажімо, 24 липня бензин продавали за 59,04 гривень, а дизель — за 56,05 гривень. Тобто за останні три тижні бензин на декілька копійок подешевшав, а дизель додав у ціні символічні три копійки.

Стабілізація пояснюється, зокрема, величезним імпортом нафтопродуктів. За даними «А-95», у липні в Україну завезли 217,5 тисяч тонн бензину, що є рекордом із 2014 року. Ринок буквально «заливають», щоб нівелювати дефіцит палива, що виник у червні, на тлі сезонного зростання попиту.

При цьому імпортери отримали можливість стабільно наповнювати ринок після скасування штрафів за невиконання норми щодо обов'язкового вмісту біоетанолу в бензині. Це дозволило трейдерам купувати бензин без спирту. Як наслідок, на наш ринок повернувся, наприклад, грецький ресурс, який зник після «спиртових» ініціатив влади.

Випробування нафтою

Що буде з цінами на пальне далі? У червневому інфляційному звіті НБУ є прогнози і щодо динаміки цін на нафту (від яких залежить вартість палива), і щодо прайсів на саме паливо.

Щодо нафти, то регулятор вказує на перспективи зниження попиту на неї з боку найбільших споживачів — США та Китаю. Що, на думку НБУ, тиснутиме на світові ціни на нафту, сприяючи їх зниженню.

Але й інша тенденція. Зниження попиту з боку США та Китаю можуть компенсувати стабільні обсяги споживання в країнах Південно-Східної Азії, де палива потребують транспортники, будівельники та аграрії.

Але пропозиція на ринку нафти все одно зростає швидше за попит, що вказує на потенційний профіцит. «Очікується подальше нарощування виробництва країнами ОПЕК+ (загалом із квітня на ринок повернули 80% від запланованих 2,2 млрд барелів на день), стабільний експорт із Венесуели (передусім до Китаю), зростання видобутку в США (хоча й уповільненими темпами). Тільки обмежені обсяги виробництва в Ірані та росії через дію санкцій частково компенсують сформований надлишок пропозиції», — йдеться у звіті Нацбанку.

За словами Рябцева, на сьогодні пропозиція нафти на світовому ринку справді суттєво випереджає попит. «Видобують приблизно на 1,5 млн барелів більше, ніж споживають. Частина надлишком йде до сховищ, але багато просто „бовтається“ на танкерах в очікуванні покупців. Це сильно тисне на цінники», — каже Рябцев.

За його словами, країни ОПЕК скорочують квоти прискореними темпами, тож нарощування видобутку планується і надалі. «Вже на сьогодні рівень видобутку відповідає показникам, які очікувалися у травні 2026 року, тобто зростання йде з більшим випередженням прогнозів. Така тенденція пояснюється просто — країни ОПЕК хочуть максимально збити ціни на нафту, і за рахунок цього збільшити продаж і свою частку на світовому ринку», — пояснив «Мінфіну» Рябцев.

На біржах останнім часом спостерігаються справжні «нафтові гойдалки». У четвер, 14 серпня, цінники на нафту марки Brent подорожчали на 28 центів — до $65,91 за барель. А днем раніше, 13 серпня, цінник, навпаки, впав на 49 центів — до $65,63 за барель.

Причому в ході торгів котирування опускалися до мінімуму з початку червня — $65,01 за барель.

Як каже Куюн, поки що давати прогнози щодо подальших трендів на ринку нафти рано. Багато залежатиме, зокрема, від того, чи запровадять США санкції на покупців російської нафти, і як це позначиться на ринку.

Біржі чекають на підсумки зустрічі Трампа і путіна на Алясці. Раніше голова Мінфіну США Скотт Бессет натякнув, що, якщо переговори не принесуть очікуваних результатів, Вашингтон може запровадити санкції та вторинні мита.

«Невизначеність, пов'язана з переговорами між США та рф, продовжує підвищувати премію за ризик, оскільки покупці російської нафти можуть стикнутися з ще більшим економічним тиском», — заявили в Rystad Energy.

Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік із 704 тисяч до 685 тисяч барелів на добу, а за пропозицією, навпаки, збільшило прогнози на 370 тисяч барелів — до 105,5 млрд на добу.

На 2026 рік очікується збільшення запасів нафти до 2,3 млн барелів на добу (з 1,9 млн у другій половині 2025 року). Тому експерти не виключають навіть зниження котирувань на нафту до $50, прогнозуючи, що тоді очікується скорочення видобутку країнами ОПЕК на 0,2 млн барелів на добу. Але середній цінник на 2026 рік все ж таки буде трохи вищим — на рівні $54 за барель, — прогнозує EIA.

Чому в Україні паливо тільки дорожчатиме

Здавалося б, що дешевша нафта, то нижчі цінники на нафтопродукти. Але в НБУ, навпаки, прогнозують подальше подорожчання палива в Україні. Зокрема, регулятор очікує на зростання цін із наступного року.

Основним чинником стане заплановане підвищення акцизного навантаження, що збільшить витрати для споживачів, — заявив регулятор. НБУ підвищив свій прогноз щодо зростання цін на пальне наступного року з 4,4% до 8%, а у 2027 році — з 5% до 6,9%.

2026 року акциз на бензин складе 300,8 євро, на дизель — 253,8 євро, на газ — 198 євро. У 2027 році показники досягнуть 359, 330 та 250 євро відповідно. Для порівняння: зараз акциз на бензин — 271 євро, на дизель — 215 євро, на газ — 173 євро.

Тобто акцизна складова у структурі пального зростатиме. Це прописано у відповідному законі № 3878−1, який Україна ухвалила в рамках євроінтеграції.

Найімовірніше, буде ще й валютне навантаження, пов'язане з підвищенням курсу євро. Тому експерти не рекомендують українським водіям особливо розраховувати на дешеве пальне. Поступово цінники на наших АЗС рухатимуться у бік європейських.

Щоправда, можливий сценарій заборони цін владою. Це цілком дозволяє зробити розгалужену мережу АЗС, яку має «Укрнафта».

«Укрнафта» вже зараз може впливати на ринкову ситуацію та цінники, граючи роль свого роду дискаунтера", — каже Рябцев. У влади є й інші способи впливати на цінники. Наприклад, зниження ПДВ для пального, як це свого часу зробила Польща.

Але чи стане держава знижувати вартість палива, і до яких позначок — питання поки що відкрите.