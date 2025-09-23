Порушення ПДР: українців попередели про нові штрафи

В Україні планують посилити відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У водіїв будуть забирати права та конфіскувати авто на користь ЗСУ за нетверезе керування під час воєнного стану. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Що відомо

На сьогодні розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням — передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.

У черзі — ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;

вимоги до шин — обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;

регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;

швидкісний режим — зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;

альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення: