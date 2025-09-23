В Україні планують посилити відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У водіїв будуть забирати права та конфіскувати авто на користь ЗСУ за нетверезе керування під час воєнного стану. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
23 вересня 2025, 14:37
Порушення ПДР: українців попередели про нові штрафи
Що відомо
На сьогодні розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням — передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.
У черзі — ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;
- вимоги до шин — обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;
- регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;
- швидкісний режим — зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
- світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;
- альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.
В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:
- дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
- перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
- нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
- керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.
Коментарі - 6
Добре що голосування за знищення НАБУ розвалило зе-коаліцію і голосів на цей маразм не нашкребуть.
А виконувати ті закони які вже прийняли — поліція і далі не хоче. Купа криво запаркованих — ноль реакції, як і раніше.
Прокинься накінець — влада проти тебе.
Частина ініціатив однозначно має сенс, як мінімум в рамках узгодження із законами ЄС. Частина відверто дискусійна.
дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.»
По моєму абсолютно нормальні штрафи, хтось з адекватних водіїв дрифтує? може перевищуєте шум? тут думаю більше мова про вечірній і нічний час, а не вдень, якщо любиш гасати по спальних районах — ну люби і штраф платити) багато адекватних водіїв кермують в нетверезому стані?
Ну от якщо це вас стосується — то такі штрафи навіть ваше життя можуть врятувати, а якщо ви не дрифтуєте, не ганяєте вночі під чиїмось вікнами витискаючи педаль газу в підлогу, не водите машину в нетверезому стані - то про що вам перейматися?)
обяз про зимние шины — ну такое. кто зимой ездит постоянно тот на зимних 100%, а кто ездит раз в месяц — заниматься переобувкой влом, адекватно было бы штрафовать за выезд на летней резине в неподходящую погоду там дожь/снег температура ниже 4−5 цельсия.
пешеходы с отражающими элементами — да прям все побежали жилеты покупать, это рай для штрафов
про пьяных — полно полиционеров, которые говорят что пьяный и надо ехать сдавать кровь, только везут они мужиков совсем не в медучреждение, а за отказ автоматом 130 статья которая практически не оспаривается