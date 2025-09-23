Multi від Мінфін
23 вересня 2025, 14:37

Порушення ПДР: українців попередели про нові штрафи

В Україні планують посилити відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). У водіїв будуть забирати права та конфіскувати авто на користь ЗСУ за нетверезе керування під час воєнного стану. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

В Україні планують посилити відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Що відомо

На сьогодні розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням — передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.

У черзі — ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР — повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;
  • вимоги до шин — обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень — позбавлення прав;
  • регулювання персонального електротранспорту — визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;
  • швидкісний режим — зниження «нештрафованого порогу» з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
  • світлоповертальні елементи для пішоходів — обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;
  • альтернативні ініціативи — «система штрафних балів» для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:

  • дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
  • перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
  • нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
  • керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Три літри
Три літри
23 вересня 2025, 14:59
#
Більше популізму богу популізму.
Добре що голосування за знищення НАБУ розвалило зе-коаліцію і голосів на цей маразм не нашкребуть.

А виконувати ті закони які вже прийняли — поліція і далі не хоче. Купа криво запаркованих — ноль реакції, як і раніше.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 вересня 2025, 16:21
#
На маразм завжди вистачить голосів.
Прокинься накінець — влада проти тебе.
+
0
neverice
neverice
23 вересня 2025, 15:33
#
Трохи клікбейтний заголовок. Це лише законопроекти, які невідомо коли і в якому вигляді приймуть. Якщо взагалі приймуть.
Частина ініціатив однозначно має сенс, як мінімум в рамках узгодження із законами ЄС. Частина відверто дискусійна.
+
0
Я. ..
Я. ..
23 вересня 2025, 16:24
#
«В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:
дрифт — штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн;
нетверезе керування — штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;
керування в стані сп’яніння під час воєнного стану — можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.»

По моєму абсолютно нормальні штрафи, хтось з адекватних водіїв дрифтує? може перевищуєте шум? тут думаю більше мова про вечірній і нічний час, а не вдень, якщо любиш гасати по спальних районах — ну люби і штраф платити) багато адекватних водіїв кермують в нетверезому стані?

Ну от якщо це вас стосується — то такі штрафи навіть ваше життя можуть врятувати, а якщо ви не дрифтуєте, не ганяєте вночі під чиїмось вікнами витискаючи педаль газу в підлогу, не водите машину в нетверезому стані - то про що вам перейматися?)
+
0
Danconia
Danconia
23 вересня 2025, 16:32
#
Перевищення шуму — штраф до 34 тис. грн; - слишком маленький штраф если чел ездит без глушака- надо конфисковывать авто без вариантов

обяз про зимние шины — ну такое. кто зимой ездит постоянно тот на зимних 100%, а кто ездит раз в месяц — заниматься переобувкой влом, адекватно было бы штрафовать за выезд на летней резине в неподходящую погоду там дожь/снег температура ниже 4−5 цельсия.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
23 вересня 2025, 16:44
#
Зимние шины — они не нужны при зиме в +5.+7, как была, их протектор нужен для езды по снегу, а не слякоти.
пешеходы с отражающими элементами — да прям все побежали жилеты покупать, это рай для штрафов
про пьяных — полно полиционеров, которые говорят что пьяный и надо ехать сдавать кровь, только везут они мужиков совсем не в медучреждение, а за отказ автоматом 130 статья которая практически не оспаривается
сторінку переглядає Oleshko и 21 незареєстрований відвідувач.
