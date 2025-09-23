У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV), пише Укравтопром.
23 вересня 2025, 9:37
Ринок електрокарів 2025: які області попереду та які авто там обирають
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 1196 од. (89% вживані);
- місто Київ — 959 од. (55% вживані);
- Київська обл. — 698 од. (68% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 640 од. (71% вживані);
- Одеська обл. — 449 од (69% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus.
Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у TESLA Model Y.
