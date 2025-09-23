Ринок електрокарів 2025: які області попереду та які авто там обирають

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. авто на електротязі (BEV), пише Укравтопром.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 1196 од. (89% вживані);

місто Київ — 959 од. (55% вживані);

Київська обл. — 698 од. (68% вживані);

Дніпропетровська обл. — 640 од. (71% вживані);

Одеська обл. — 449 од (69% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Дніпропетровщини, став BYD Song Plus.

Мешканці Дніпропетровщини частіше обирали HONDA eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто титул лідера у TESLA Model Y.