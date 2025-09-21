В мережу злили базу даних 20 мільйонів українців — депутат Федієнко (оновлено)

У мережі з'явився архів під назвою diia_users_db_2025.zip, що містить особисті дані приблизно 20 мільйонів українців. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко на своїй сторінці у Facebook. Він також закликав громадян терміново перевірити та посилити захист своїх даних, оскільки ця інформація може бути використана зловмисниками.

Що відомо про базу даних

За словами Федієнка, повна база даних продається за гроші, а у вільному доступі є лише її обмежена версія. Вона містить номери телефонів, електронні адреси та інші дані, які, ймовірно, були зібрані з різних публічних реєстрів та фінансових установ.

Хоча в назві файлу згадується «Дія», депутат зазначає, що інформація, скоріш за все, не є витоком безпосередньо з системи «Дія», а походить з інших державних реєстрів, можливо, пов'язаних з податковою службою або іншими фінансовими установами.

«Цікавий факт… я знайшов там людину у якої на 100% немає „Дії“, але дані у цій базі є. Особисто я вважаю, що це інформація десь з реєстрів який повʼязаний з податковою», — зазначив Федієнко.

За його словами у злитій базі даних є інформація за 1 січня 2025 року.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це шматок вже давно злитої старої бази «Дія» на 3,5 млн рядків і нічого нового в ній немає.

Які ризики

Злиті дані можуть стати основою для масових фішингових атак. Зловмисники можуть використовувати номери телефонів та електронні адреси для крадіжки паролів, доступу до банківських рахунків і облікових записів у соціальних мережах, зокрема Telegram.

Як захиститися

Федієнко надав кілька важливих рекомендацій для захисту особистих даних: