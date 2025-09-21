Multi від Мінфін
21 вересня 2025, 13:10

«Земельний банк»: Протягом тижня відбулося 16 аукціонів на суму понад 40 мільйонів

Цього тижня, з 15 по 19 вересня, в межах проєкту «Земельний банк» відбулося 16 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на суму 41,1 млн грн (+8,2 млн грн ПДВ). Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Цього тижня, з 15 по 19 вересня, в межах проєкту «Земельний банк» відбулося 16 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на суму 41,1 млн грн (+8,2 млн грн ПДВ).

У результаті 16 торгів через систему «Prozorro.Продажі» держава здала в суборенду 1 523 га землі. Середня вартість суборенди одного гектара склала 27 019 гривень. Ділянки розташовані в Харківській, Одеській та Полтавській областях.

Загалом на аукціони було подано 61 пропозицію. За підсумками торгів, початкова вартість землі зросла у 7,2 раза. Це принесло державі 41,1 млн грн доходу від суборенди. З урахуванням ПДВ, що становить 8,2 млн грн, загальний економічний ефект від торгів досяг майже 49,3 млн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за перші шість місяців 2025 року у системі «Prozorro.Продажі» відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель. Сума підписаних договорів разом із ПДВ досягла 526,8 млн грн.

Джерело: Мінфін
