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17 липня 2025, 17:48

«Земельний банк»: За пів року відбулося 388 аукціонів на понад 500 мільйонів

За перші шість місяців 2025 року у системі «Prozorro.Продажі» відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель. Сума підписаних договорів разом із ПДВ досягла 526,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

За перші шість місяців 2025 року у системі «Prozorro.

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Зазначається, що з 1 січня до 1 липня 2025 року в системі «Prozorro.Продажі» було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України.

Близько 30 000 гектарів земель вже передано в законне користування аграріям. Середня вартість одного гектара за підписаними договорами становить 17,4 тис. грн.

«Конкуренція залишається стабільно високою: в середньому 4 учасники претендували на кожен лот, а внаслідок боротьби ставка суборенди збільшувалась майже в 5 разів», — йдеться у повідомленні.

Загалом було 2 519 пропозицій на торгах. Переважно — від малих і середніх аграрних бізнесів.

Найбільша конкуренція — у Чернігівській області: 9 учасників на лот у середньому. Також активні — Полтавська та Черкаська області (по 5 учасників на лот).

При цьому, Полтавщина — лідер за найвищою середньою вартістю гектара: 34,4 тис. грн з ПДВ.

Водночас найдорожчою ділянкою став «діамант Земельного банку» площею 3 969 гектарів на Кіровоградщині. Переможець торгів ТОВ «Кодацьке-Агро» підписав договір суборенди та сплатив повну річну суборендну ставку у розмірі 78,6 млн грн з ПДВ. За підсумками торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар.

На сьогодні для суборенди доступно 757 земельних ділянок у 16 областях України. Найбільша ділянка площею 661 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 2,4 млн грн.

Найменший лот — на Закарпатті, його площа складає 0,02 га, а стартова ціна — 57,94 грн. Найбільше ділянок для суборенди наразі представлено в Харківській області — 311 лотів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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