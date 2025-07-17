«Земельний банк»: За пів року відбулося 388 аукціонів на понад 500 мільйонів

За перші шість місяців 2025 року у системі «Prozorro.Продажі» відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель. Сума підписаних договорів разом із ПДВ досягла 526,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

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Зазначається, що з 1 січня до 1 липня 2025 року в системі «Prozorro.Продажі» було оголошено онлайн-аукціони з суборенди державних сільгоспземель загальною площею 48 390 гектарів у 19 областях України.

Близько 30 000 гектарів земель вже передано в законне користування аграріям. Середня вартість одного гектара за підписаними договорами становить 17,4 тис. грн.

«Конкуренція залишається стабільно високою: в середньому 4 учасники претендували на кожен лот, а внаслідок боротьби ставка суборенди збільшувалась майже в 5 разів», — йдеться у повідомленні.

Загалом було 2 519 пропозицій на торгах. Переважно — від малих і середніх аграрних бізнесів.

Найбільша конкуренція — у Чернігівській області: 9 учасників на лот у середньому. Також активні — Полтавська та Черкаська області (по 5 учасників на лот).

При цьому, Полтавщина — лідер за найвищою середньою вартістю гектара: 34,4 тис. грн з ПДВ.

Водночас найдорожчою ділянкою став «діамант Земельного банку» площею 3 969 гектарів на Кіровоградщині. Переможець торгів ТОВ «Кодацьке-Агро» підписав договір суборенди та сплатив повну річну суборендну ставку у розмірі 78,6 млн грн з ПДВ. За підсумками торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар.

На сьогодні для суборенди доступно 757 земельних ділянок у 16 областях України. Найбільша ділянка площею 661 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 2,4 млн грн.

Найменший лот — на Закарпатті, його площа складає 0,02 га, а стартова ціна — 57,94 грн. Найбільше ділянок для суборенди наразі представлено в Харківській області — 311 лотів.