В Україні подешевшала морква: за тиждень ціни впали на 15%

В Україні після місяця стабільності ціни на моркву почали помітно знижуватися. За даними аналітиків проєкту EastFruit, зараз виробники змушені продавати моркву в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зараз моркву пропонують за ціною 6−13 грн/кг ($0,15−0,32/кг). Це пов'язано з тим, що збір урожаю триває, і пропозиція на внутрішньому ринку стрімко зростає, тоді як попит залишається низьким.

Самі виробники зазначають, що на ринку спостерігається надлишок продукції, а продажі ведуться невеликими партіями. Це створює додатковий тиск на ціни.

Що буде з цінами далі

Наразі морква продається в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. Фермери не очікують поліпшення ситуації, оскільки великий урожай продовжує надходити на ринок, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження цін.