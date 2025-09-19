В Україні після місяця стабільності ціни на моркву почали помітно знижуватися. За даними аналітиків проєкту EastFruit, зараз виробники змушені продавати моркву в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
19 вересня 2025, 17:12
В Україні подешевшала морква: за тиждень ціни впали на 15%
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зараз моркву пропонують за ціною 6−13 грн/кг ($0,15−0,32/кг). Це пов'язано з тим, що збір урожаю триває, і пропозиція на внутрішньому ринку стрімко зростає, тоді як попит залишається низьким.
Самі виробники зазначають, що на ринку спостерігається надлишок продукції, а продажі ведуться невеликими партіями. Це створює додатковий тиск на ціни.
Читайте також: Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Що буде з цінами далі
Наразі морква продається в середньому на 35% дешевше, ніж на початку осені 2024 року. Фермери не очікують поліпшення ситуації, оскільки великий урожай продовжує надходити на ринок, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження цін.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі