Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись

З початку поточного тижня ціни на картоплю в Україні почали поступово знижуватись. Як зазначають аналітики проекту EastFruit , основною причиною таких тенденцій став старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі пізніх сортів на внутрішній ринок.

За даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогоднішній день відпускні ціни на картоплю вже варіюються в межах 9−16 грн/кг ($0,22−0,39/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція дуже слабо затребувана.

Здебільшого відносно непогано продаються великі гуртові партії цієї продукції середнього калібру.

На даний момент картопля на ринку України вже коштує в середньому на 18% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому учасники ринку налаштовані песимістично.

За їхніми словами, з огляду на досить великі обсяги картоплі на ринку розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.