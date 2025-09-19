ФРС знизила ставку, а Трамп — не сварив Пауелла: як реагують ринки

Робочий тиждень добіг кінця, а разом з ним — і засідання ФРС, яке, як і очікувалося, завершилося зниженням ключової ставки на 25 базисних пунктів. Це рішення, хоча й було прогнозованим, не обійшлося без несподіванок. Приміром, Дональд Трамп, до загального подиву, утримався від критики на адресу регулятора. Про це у Facebook пише фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Засідання ФРС

Безсумнівно, головною подією цього тижня стало засідання ФРС, яке, як відомо, завершилося зниженням ставки на 25 базисних пунктів. Особливої інтриги щодо величини зниження не було, ринок впевнено схилявся саме до стандартного кроку з боку центрального банку, на чверть відсоткового пункту, хоча невеличка ймовірність того, що ставка не зміниться, або зміниться на 50 бп, існувала до останньої хвилини.

Звісно, Трампу та його колегам дуже хотілося більшого зниження, на 50 бп. Бажання було аж настільки сильним, що президент США не втримався і на початку тижня зробив публічний прогноз, що саме так воно і буде — знизять на 50 бп — але прогноз не справдився.

Керівництво ФРС всім складом, за одним єдиним виключенням, проголосувало за стандартне зниження ставки, вирішивши, що інфляція якось сама по собі пройде, вона ж «транзитивна», а ось із безробіттям потрібно боротися.

Єдиним з голосуючих, хто не погодився із загальним рішенням, став Стівен Міран, який голосував за велике зниження у 50 бп, що не дивно, враховуючи історію Мірана, який є людиною Трампа і був призначений на посаду губернатора ФРС у турборежимі (ох, ці турборежими!) буквально за день до початку засідання, щоб встигнути прийняти у ньому участь.

Більше того, Міран і досі залишається співробітником Білого Дому, що, як на мене, виглядає трохи дивно і викликає запитання щодо незалежності керівників ФРС. Але є, як є, і нічого не вдієш — живемо в часи, коли народу подобаються президенти, які розбираються у всьому на світі і переконані, що їх особистих талантів достатньо для всеохоплюючого керівництва країною.

Як завжди, великий інтерес ринку викликало бачення майбутнього вершителями монетарної політики США. Оновлений за результатами засідання «dot plot», графік, який відображає бачення кожного з членів монетарного комітету ФРС щодо значення ставки в майбутньому, передбачає ще два зниження до кінця цього року і одне наступного.

Щодо економічної ситуації, то прогноз зростання ВВП цього року підвищено з 1,4% до 1,6%, інфляція та безробіття, очікуються, відповідно, на рівні 4,5% та 3,0%, як і раніше. Нічого сенсаційного — лише підтвердження, що про цільовий показник інфляції у 2% вже почали забувати — нова реальність перемагає.

Виступаючи на «післяматчевій» конференції Пауелл додав, що на думку ФРС «ринок праці сповільнюється», а «інфляція залишається дещо вищою», що називається одним словом «стагфляція», і навряд чи воно тішить слух інвесторів. Хоча, з огляду на невпинне зростання ринку, ніяких загроз та ризиків інвестори не бачать, не чують і повністю зосередили увагу лише на вічному зростанні.

Реакція ринку

Реакція ринку акцій на рішення ФРС була досить передбачуваною — все зеленіло, а великі банки Wall Street швиденько почали покращувати прогнози на тлі інвестицій в AI, стабільних доходів компаній та більш ліберальної політики ФРС. Історичні порівняння теж свідчать на користь подальшого зростання протягом наступних 12 місяців.

Та й деякі ідоли ринку продемонстрували віру в «світле майбутнє» — Ілон Маск, отримавши пропозицію від Ради директорів Tesla вартістю в $1 трильйон, вирішив, що справа того варта, і в надії на майбутні досягнення компанії купив собі акцій Tesla на мільярд, що стало неабияким каталізатором як для акцій самої компанії, так і для ринку, в цілому.

Коли один з ідолів публічно демонструє віру в майбутнє зростання, зробивши ставку в мільярд, хоча це лише мала частка його статків, більшість сприймає це як сигнал для покупки.

Трамп не критикував Пауелла

Трохи дивно, що Трамп не відреагував на зниження ставки потоком образ на адресу Пауелла, але не виключено, що все ще попереду, оскільки останніми днями президент США то насолоджувався британською гостинністю, то воював з австралійським журналістом, то погрожував відібрати ліцензії у телеканалів і йому просто було не до голови ФРС, який «вічно запізнюється».

Дохідність довгострокових облігацій США

І ще одне — цікаво, що після оголошення рішення ФРС про зниження ставки дохідність довгострокових облігацій США не знизилася, а, навпаки, поповзла вгору. Мабуть, «розумні гроші», інституційні інвестори, задають собі питання — а чи не розгуляється інфляція в майбутньому та й, взагалі, що може чекати на перегріті ринки, якщо наступний звіт про інфляцію раптом принесе неприємний сюрприз, або рівень безробіття почне знижуватися?