Tesla пропонує Маску безпрецедентний пакет виплат на $1 трильйон

Компанія Tesla запропонувала своєму генеральному директору Ілону Маску новий компенсаційний пакет, який може сягнути $1 трлн. Ця сума є безпрецедентною в історії американського бізнесу, повідомляє Bloomberg.

Пропозиція розрахована на 10 років і передбачає виконання Маском низки амбітних цілей. Щоб отримати повну суму, він повинен, зокрема, розвинути бізнес з роботаксі та збільшити ринкову капіталізацію компанії до $8,5 трлн, тоді як сьогодні вона становить близько $1 трлн.

Деталі

Згідно з документами, поданими Tesla, новий пакет виплат дозволить Ілону Маску збільшити свою частку в компанії до 25%, чого він давно прагнув. Ця пропозиція є відповіддю на рішення суду в Делавері, який раніше скасував його попередній пакет виплат на понад $50 млрд. Поки триває апеляція, правління вже надало Маску тимчасову премію акціями на суму близько $30 млрд.

Новий план спрямований на те, щоб зберегти сфокусованість Маска на Tesla, оскільки компанія розвиває нові напрямки, такі як робототехніка та штучний інтелект. Документи також містять пропозицію для акціонерів щодо придбання частки в стартапі Маска xAI.

Виклики

Попри завантаженість Маска в інших компаніях (SpaceX, xAI, Neuralink, The Boring Co.), у Tesla наголошують: його лідерство є ключовим для досягнення амбітних цілей. У правлінні компанії підкреслили, що присутність Маска є «фундаментальною» для того, аби Tesla змогла стати найдорожчою компанією в історії.

Збільшення ринкової капіталізації до $8,5 трлн означало б, що Tesla стане більш ніж у два рази дорожчою за Nvidia, яка зараз є найдорожчою компанією у світі. Найвище значення капіталізації Tesla досягла наприкінці 2024 року — близько $1,5 трлн.

Акції Tesla зросли на 2% станом на 6:30 ранку п’ятниці в Нью-Йорку (13:30 за київським часом). Водночас з початку року їхня вартість знизилася на 16%.

Напруженість навколо Маска та його політична активність призвели до певних труднощів для Tesla, включаючи зниження поставок автомобілів на 13% у першій половині року. Однак нещодавно компанія відновила динаміку, запустивши довгоочікуваний сервіс роботаксі в Остіні, який Маск вважає ключовим для майбутнього бізнесу.