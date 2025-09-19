Nvidia веде переговори про інвестицію в $500 млн у розробника безпілотних авто Wayve

Компанія Nvidia веде переговори з британським стартапом Wayve Technologies щодо потенційної інвестиції у розмірі $500 мільйонів. Якщо угоду буде укладено, вона стане частиною наступного раунду фінансування Wayve та значно розширить співпрацю компаній у сфері автономних транспортних засобів, пише WSJ.

Деталі потенційної угоди

За даними ЗМІ, компанії підписали лист про наміри для оцінки можливої інвестиції, що є продовженням їхнього партнерства, яке триває з 2018 року.

Лондонський стартап Wayve розробляє програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке дозволяє автомобілям навчатися на основі поведінки людини в реальних умовах. Їхня технологія Embodied AI («втілений ШІ») фактично створює для автомобіля «мозок робота», здатний адаптуватися до несподіваних дорожніх ситуацій.

Партнерство та плани

Wayve вже є активним партнером Nvidia. Їхня інфраструктура для навчання ШІ-моделей побудована на базі Microsoft Azure, що, своєю чергою, використовує обладнання Nvidia. Майбутня платформа стартапу буде створена на основі Nvidia Drive AGX Thor — передового комплексу для розробки та тестування безпілотних автомобілів.

Nvidia вже інвестувала у Wayve раніше. Минулого року стартап залучив $1,05 мільярда від таких інвесторів, як SoftBank, Microsoft та сама Nvidia.

У червні цього року Wayve та Uber також домовилися про запуск випробувань повністю автономних автомобілів на дорогах загального користування в Лондоні.

