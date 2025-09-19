Україна потребує $150-170 мільярдів зовнішнього фінансування на 4 роки — Марченко

Україна розпочала переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової чотирирічної програми фінансування. За попередніми оцінками, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні на цей період може сягнути $150−170 млрд. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період», — зазначив міністр.

Марченко також розповів, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні складає $18,1 млрд за середньорічним курсом 45,7 грн/$.

Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2,79 трлн грн ($45,5 млрд) — дефіцит і необхідність виплати зовнішніх боргових зобов'язань.

Нагадаємо

Поточна програма розширеного фінансування МВФ (EFF) обсягом $15,6 млрд, затверджена в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд — у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.