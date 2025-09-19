Multi від Мінфін
19 вересня 2025, 11:32

У Польщі запустили перший біткоїн-ETF, Британія пом’якшує правила для криптокомпаній: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІсторична подія: у Польщі запустили перший біткоїн-ETFНа Варшавській фондовій біржі (GPW) відбулася значна подія для інвесторів — розпочалися торги біржовим фондом Bitcoin BETA ETF.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Історична подія: у Польщі запустили перший біткоїн-ETF

На Варшавській фондовій біржі (GPW) відбулася значна подія для інвесторів — розпочалися торги біржовим фондом Bitcoin BETA ETF. Це дозволяє інвесторам отримати доступ до біткоїна, не купуючи його безпосередньо.

Цей ETF, створений за ініціативи компанії AgioFunds TFI, використовує валютне хеджування. Це означає, що коливання курсу долара США щодо польського злотого не впливатимуть на прибутковість інвестицій.

Дозвіл на запуск фонду був отриманий від Комісії фінансового нагляду Польщі ще 17 червня 2025 року. Доступ до біткоїна забезпечується через ф'ючерси, що торгуються на Чиказькій товарній біржі (CME).

Міхал Кобза, член правління Варшавської фондової біржі, підкреслив, що запуск Bitcoin BETA ETF є відповіддю на запити інвесторів щодо диверсифікації активів.

«Пропозиція доступу до біткоїна через ETF на GPW підвищує безпеку торгівлі, оскільки інвестори можуть брати участь у криптовалютному ринку за допомогою інструменту, який перебуває під наглядом і підпорядковується стандартам прозорості», — зазначив він.

Зараз на Варшавській фондовій біржі торгується 16 різних ETF, а їх загальний оборот цього року зріс на 94,2%, досягнувши 1,9 млрд злотих.

Британський регулятор пом’якшує правила для криптокомпаній

Фінансовий регулятор Великої Британії (FCA) заявив, що планує запровадити спрощені правила для криптокомпаній, які почнуть діяти з 2026 року. Попри повну інтеграцію криптосектору в регуляторну систему, FCA визнає, що механічне перенесення правил з традиційного фінансового ринку не є ефективним.

У консультаційному документі FCA пропонує адаптувати вимоги до специфіки криптоактивів, враховуючи їхній технологічний базис і унікальні ризики. Як зазначив Девід Гіл, виконавчий директор FCA з питань платежів, якщо ризики однакові, то і регулювання має бути схожим, але «слід визнати, що деякі речі дуже відрізняються».

Деталі нових правил:

  • Спрощені вимоги. Деякі ключові принципи FCA, такі як «вести бізнес із чесністю» чи «зважати на інтереси клієнтів», будуть застосовуватися не в повному обсязі.
  • Менш жорсткі вимоги. До криптокомпаній висуватимуть менш суворі вимоги щодо менеджменту, систем та внутрішнього контролю, ніж до банків або інвестиційних компаній.
  • Відсутність «періоду охолодження». Через високу волатильність криптовалют компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам право на скасування покупки або «період охолодження».
  • Операційні ризики. Після нещодавнього злому FCA підкреслила, що вимоги до операційної стійкості стануть жорсткішими. «Якщо ви позиціонуєте себе як бізнес, що працює 24/7, а не здатні це забезпечити — це буде проблемою», — наголосив Гіл.
  • Права споживачів. Регулятор також розглядає можливість поширення на криптокомпанії принципів споживчого обов’язку, що дасть клієнтам можливість скаржитися до Фінансового омбудсмена.

Новий підхід FCA — це спроба знайти баланс між захистом інвесторів і стимулюванням інновацій. Регулятор визнає, що ринок криптовалют є високоризиковим, але водночас є джерелом значного потенціалу для зростання.

Читайте також: Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

Запущено перший стейблкоїн, прив’язаний до південнокорейської вони

Постачальник кастодіальних послуг BDACS запустив KRW1 — перший стейблкоїн, прив’язаний до південнокорейської вони. Цей актив розроблено для інституційних клієнтів і працює на блокчейні Avalanche.

Кожна одиниця KRW1 забезпечена фіатом у співвідношенні 1:1, а резерви зберігаються в одному з найбільших банків Південної Кореї — Woori Bank. Компанія стверджує, що завдяки інтеграції банківського API інформація про резерви є прозорою та доступна в режимі реального часу.

BDACS створила цілу платформу для управління та випуску стейбкоїна, а також розробила спеціальний застосунок для користувачів, який підтримує однорангові перекази.

Компанія позиціонує KRW1 як глобальний актив і планує розширити його, інтегруючи в нові блокчейн-мережі та співпрацюючи з емітентами стейблкоїнів, прив’язаних до долара, таких як USDC та USDT.

Також у BDACS заявили про намір інтегрувати KRW1 у державні ініціативи, хоча поки не надають подробиць про переговори з владою.

Наразі KRW1 перебуває на етапі концепту, не торгується публічно і недоступний для роздрібних споживачів. Це пов’язано з відсутністю належної нормативно-правової бази для стейблкоїнів у Південній Кореї.

Розробник Ethereum підтвердив: MetaMask готує запуск власного токена

Співзасновник Ethereum та голова компанії Consensys, Джозеф Любін, підтвердив, що криптогаманець MetaMask готується до запуску власного токена, який отримає назву MASK. Про це він повідомив у подкасті The Crypto Beat.

За словами Любіна, токен з’явиться «можливо, раніше, ніж ви зараз очікуєте» і буде тісно пов'язаний з процесом децентралізації ключових компонентів гаманця.

Обговорення випуску токена для MetaMask триває ще з 2021 року. Тоді інженер гаманця Ерік Маркс уперше запропонував ідею «ком'юніті-володіння» через запуск власного активу. Хоча раніше співзасновник MetaMask Ден Фінлей зазначав, що це питання залишається відкритим, останні заяви Любіна свідчать про те, що запуск вже має конкретний план.

Очікується, що користувачі зможуть знайти посилання для доступу до токена безпосередньо у гаманці.

Любін підкреслив, що Consensys підтримує ідею «прогресивної децентралізації» в екосистемі Ethereum, реалізуючи її через свої ключові проєкти — MetaMask, Infura та Linea.

Цей підхід був успішно застосований при запуску токена LINEA для рішення Ethereum L2, де більша частина активів була спрямована на підтримку розробників та стимулювання використання мережі. Цілком імовірно, що такий же принцип буде застосований і для MASK, щоб залучити спільноту MetaMask та сприяти розвитку екосистеми Ethereum.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
