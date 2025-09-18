Nvidia купує частку Intel, інвестувавши $5 мільярдів

Американська техкомпанія Nvidia купує частку в компанії Intel, інвестувавши $5 мільярдів. Про це повідомляє Reuters .

Що відомо

Ця частка миттєво зробить Nvidia одним із найбільших акціонерів Intel, що дасть їй приблизно 4% або більше компанії після випуску нових акцій для завершення угоди.

Згідно з угодою, Intel планує розробляти спеціальні центральні процесори для центрів обробки даних, які Nvidia комплектуватиме зі своїми чипами на основі штучного інтелекту, відомими як графічні процесори.

Запатентована технологія Nvidia дозволить чипам Intel та Nvidia взаємодіяти на вищих швидкостях, ніж раніше.

Як відреагували акції

Сама ж новина привела до зростання акцій Nvidia більш ніж на 3%, а акцій Intel на 30% до початку торгів.

Зазначається, що Intel — колись флагман в індустрії мікросхем — призначила нового генерального директора Ліп-Бу Тана лише у березні цього року.

Тан потрапив під вогонь критики з боку політиків, включаючи президента США Дональда Трампа, який закликав його піти у відставку через побоювання щодо його зв'язків з Китаєм. Це привело до швидко організованої зустрічі у Вашингтоні, яка завершилася незвичайною домовленістю Intel про передачу уряду США 10% акцій компанії.