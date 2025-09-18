Реальний ВВП України у серпні зріс на 8% — ІЕД

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), темпи приросту реального ВВП прискорились до 8% до попереднього року в серпні.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що підтримувало економіку

Прискорення економічного зростання пов’язане з динамікою розвитку сільського господарства, зокрема пізнішим збором урожаю. Якщо у липні ВВП скоротився на 0,5% (уточнена оцінка ІЕД) через падіння валової доданої вартості в агросекторі на 26%, то зростання сільського господарства у серпні на 37% підняло місячні темпи ВВП до 8%.

За оцінками ІЕД на основі попередніх тижневих даних, у серпні збір пшениці був у 3,5 раза більшим за показник серпня 2024 року, тоді як ячменю зібрали удвічі більше.

Є й інші позитивні сигнали:

Переробна промисловість збільшила додану вартість на 6% завдяки стабільному попиту, відновленню харчової галузі та державним закупівлям оборонної продукції.

Торгівля зберегла темпи зростання на рівні 3% завдяки своєчасним зарплатам і соцвиплатам, а також підвищенню заробітної плати на тлі браку робочої сили.

Виробництво електроенергії зросло на 10% з низької бази минулого року, коли відбувалися масові відключення споживачів.

Що стримувало зростання економіки

Водночас окремі галузі продовжують стагнувати: