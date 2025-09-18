Multi від Мінфін
18 вересня 2025, 18:38

Exxon Mobil відмовляється від повернення в росію та вимагає $4,6 мільярда компенсації

Exxon Mobil, один із найбільших нафтових гігантів світу, не має наміру відновлювати свою діяльність у росії. Про це заявив головний виконавчий директор компанії Даррен Вудс в інтерв'ю Financial Times.

Exxon Mobil, один із найбільших нафтових гігантів світу, не має наміру відновлювати свою діяльність у росії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Його заява прозвучала на тлі політичних зусиль Москви та Вашингтона щодо прив'язки енергетичних інвестицій до можливого мирного врегулювання в Україні.

За словами Вудса, представники Exxon ведуть переговори з російськими офіційними особами, але ці обговорення стосуються виключно повернення $4,6 млрд активів, які були експропрійовані росією, а не нових інвестицій.

«Ми не маємо жодних планів повертатися до росії. Це були переговори щодо врегулювання нашого арбітражного позову, пов'язаного з експропріацією наших активів у 2022 році», — підкреслив Вудс.

Ці переговори розпочалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як Exxon подала арбітражний позов проти уряду володимира путіна, який кількома місяцями раніше захопив 30% частку компанії в проєкті «Сахалін-1».

Незважаючи на заяву Exxon, російські офіційні особи продовжують заявляти про готовність до співпраці. Наприклад, заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков повідомив, що обговорення між російською та американською сторонами щодо енергетичних угод, зокрема по «Сахаліну-1», тривають.

Читайте також: Exxon Mobil наростила чистий прибуток на 17% у другому кварталі

Інші виклики для Exxon

Вудс також висловив занепокоєння щодо Директиви ЄС про належну обачність корпорацій щодо сталого розвитку (CSDDD), яка, на його думку, змусить компанію призупинити інвестиції та пришвидшить її вихід з європейського ринку.

Новий регламент зобов'язує компанії з великим оборотом забезпечувати, щоб їхні ланцюжки поставок не завдавали шкоди навколишньому середовищу або не порушували права людини.

Вудс назвав цю директиву «самосудним примусом» через можливість накладення штрафів у розмірі до 5% від глобального обороту компанії.

«Ми вважаємо це неприйнятним. Наша здатність продовжувати працювати і вести бізнес у Європі з цим законом, що висить над нами, зробить продовження нашої діяльності неможливим. Це лише прискорить наш вихід з Європи», — заявив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
