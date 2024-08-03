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3 серпня 2024, 15:07

Exxon Mobil наростила чистий прибуток на 17% у другому кварталі

Найбільша нафтогазова компанія США Exxon Mobil наростила чистий прибуток у другому кварталі 2024 року на 17%. Причому скоригований показник і виторг перевершили очікування ринку. Про це повідомляє пресслужба Exxon Mobil.

Найбільша нафтогазова компанія США Exxon Mobil наростила чистий прибуток у другому кварталі 2024 року на 17%.
Фото: exxonmobil.com

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Чистий прибуток

Чистий прибуток Exxon Mobil у квітні-червні становив $9,24 млрд, або $2,14 у розрахунку на акцію, порівняно з $7,88 млрд, або $1,94 на акцію, за аналогічний період попереднього року.

Вклад купленої Pioneer Natural Resources Co. у прибуток за підсумками травня-червня (перші два місяці після закриття угоди) становив близько $500 млн.

Скоригований показник також становив $2,14 на акцію. При цьому консенсус-прогноз передбачав показник без урахування разових факторів на рівні $2,02 на акцію.

Квартальний виторг

Квартальний виторг зріс на 12%, до $93,06 млрд, і перевершив прогноз ринку, що становив $90,09 млрд.

Видобуток вуглеводнів Exxon Mobil у другому кварталі зріс до 4,358 млн барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./добу) порівняно з 3,608 млн б.н.е./добу роком раніше й 3,784 млн б.н.е./добу у першому кварталі.

Прибуток у сегменті upstream (розвідка й видобуток нафти і газу) у квітні-червні підвищився до $7,07 млрд з $4,58 млрд за той самий період минулого року. У сегменті перероблення прибуток звалився до $946 млн проти $2,31 млрд.

Капіталовкладення

Капіталовкладення Exxon Mobil у другому кварталі становили $7 млрд. На весь поточний рік компанія планує їх на рівні $28 млрд проти $23−25 млрд, що очікувалися раніше, новий показник включає близько $3 млрд у вигляді інвестицій Pioneer.

Минулого кварталу Exxon Mobil повернула акціонерам $9,5 млрд, зокрема шляхом зворотного викупу акцій на $5,2 млрд. Компанія виплатить дивіденди обсягом $0,95 на акцію за підсумками минулого кварталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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