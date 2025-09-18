Естонія повністю забороняє імпорт російського СПГ з 2026 року

Естонія розширює санкції, які повністю заборонять імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з початку 2026 року. Цей крок має на меті скоротити військові доходи Москви. Про це повідомляє ERR.

17 вересня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна подав пропозицію уряду щодо розширення та посилення існуючих санкцій, які забороняють імпорт та купівлю природного газу з росії.

За словами Цахкни, метою змін є запровадження повної заборони на імпорт СПГ.

«Наразі дозволено купувати та імпортувати скраплений природний газ з росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою, заборона на імпорт також охоплюватиме скраплений природний газ, що імпортується за межами розподільчої мережі», — пояснив він.

Міністр закордонних справ підкреслив, що росія не змінила своїх амбіцій, продовжуючи агресію в Україні та підриваючи глобальну безпеку.

«Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для росії та будемо шукати способи скоротити доходи, які живлять її військову машину. З огляду на підтримку Білорусією дій Росії, подібні заборони також застосовуватимуться до Білорусі», — сказав він.

Уряд Естонії схвалив розширення санкцій. Заборона набуде чинності 1 січня 2026 року, надаючи учасникам ринку достатньо часу для ознайомлення зі змінами та відповідної реорганізації своєї діяльності.

Імпорт СПГ російського походження також було обмежено Фінляндією, Латвією та Литвою за допомогою різних механізмів, таких як закриття кордонів або законодавчі заборони.

Паралельно запущено процес RePowerEU, який закликає до припинення імпорту природного газу та нафти з держави-агресора.

Естонія ще у квітні 2022 року вирішила відмовитися від російського газу. Оскільки обсяги імпорту СПГ з росії невеликі, це обмеження не матиме значного впливу на економіку чи бізнес-середовище Естонії.

