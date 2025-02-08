Литва, Латвія й Естонія вранці у суботу, 8 лютого, почали процес від'єднання своїх електросистем від єдиної мережі з росією та білоруссю (БРЕЛЛ), пише AFP.
Литва, Латвія й Естонія від'єдналися від російської енергосистеми
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Що відомо
Литва, Латвія та Естонія вже кілька років не купують електроенергію з росії та білорусі, але досі працювали в російській системі IPS/UPS, частота якої централізовано регулювалася з Москви.
За словами представника литовського оператора Litgrid, Литва першою з трьох балтійських країн почала процес від'єднання приблизно о шостій ранку за київським часом. Латвія й Естонія — на кілька годин пізніше.
Після завершення тестування ізольованої роботи, в неділю вдень, країни Балтії через інтерконектор LitPol Link під'єднаються до Польщі та всієї синхронної зони континентальної Європи. Пізніше розпочнеться фізичний демонтаж ліній електропередачі з росією та білоруссю.
Заявку на приєднання до континентальних європейських мереж балтійські оператори подали ще у 2007 році.
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