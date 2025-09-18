Протягом січня — серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
18 вересня 2025, 16:24
Військовий збір за 8 місяців 2025 року сягнув 103 млрд грн
Де сплачено найбільші суми
- Київ — 33,5 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 11,7 млрд грн,
- Львівська область — 8 млрд грн,
- Харківська область — 6,5 млрд гривень.
Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками.
Нагадуємо, самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
