Військовий збір за 8 місяців 2025 року сягнув 103 млрд грн

Протягом січня — серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де сплачено найбільші суми

Київ — 33,5 млрд грн,

Дніпропетровська область — 11,7 млрд грн,

Львівська область — 8 млрд грн,

Харківська область — 6,5 млрд гривень.

Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками.

Нагадуємо, самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.