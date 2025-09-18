Фонд гарантування: З 2022 року бізнес погасив 900 млн грн боргів за програмами реструктуризації

З 2022 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили 1 321,84 млн грн. З цих коштів понад 900 млн грн склали надходження від погашення кредитів суб'єктів господарювання, повідомляє пресслужба Фонду.

У серпні 2025 року сума надходжень від погашення кредитів за програмами реструктуризації до банків, що ліквідуються Фондом, склала 29,5 млн грн.

Серед переваг реструктуризації боргу для позичальників:

збереження позитивної кредитної історії;

комфортний і прогнозований графік погашення;

можливість уникнути продажу кредиту іншому кредитору з подальшим стягнення простроченого боргу.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

У Фонді зазначили, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року:

для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів,

1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку. Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка:

менше 18 місяців — ставка 0,1% річних,

19−24 місяці - 3%,

більше двох років — 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за пів року до завершення процедури ліквідації.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.