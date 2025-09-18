Toyota відкликає 591 377 автомобілів у США через проблему з дисплеєм панелі приладів, який не відображає критично важливу інформацію, що підвищує ризик аварії або травм. Про це повідомив у четвер, 18 вересня, американський регулятор безпеки дорожнього руху, передає Reuters.
18 вересня 2025, 13:57
Toyota відкликає понад 590 тисяч авто у США через проблему з панеллю приладів
Відкликання стосується кількох моделей, включаючи Venza, Highlander, Lexus, Tacoma та GR Corolla.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), через помилку в програмному забезпеченні панелі приладів під час запуску автомобіля, вона може не відображати швидкість автомобіля, а також попереджувальні індикатори гальмівної системи та тиску в шинах.
«Мінфін» писав, що Ford відкликає майже 1,5 мільйона авто у США через несправну камеру заднього виду.
