Toyota збільшила продаж автомобілів до рекордних 5,16 млн

Японський автовиробник Toyota Motor Corp. у першому півріччі 2025 року збільшив постачання автомобілів на 5,5% у річному вимірі, до 5,159 млн машин. Зростання зафіксовано вперше за два роки, а показник став рекордним для цього періоду, повідомила компанія.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Глобальні продажі Toyota з урахуванням дочірніх брендів Daihatsu Motor та Hino Motors у січні-червні підвищилися на 7,4% у річному вираженні, до 5,544 млн автомобілів.

У тому числі продажі в Японії підскочили на 27,4%, до 1,049 млн машин, за кордоном — зросли на 3,6%, до 4,495 млн.

Продажі в США збільшилися на 4,2%, до 1,236 млн автомобілів.

Сукупне виробництво автомобілів у першому півріччі підвищилося на 8,8%, до 5,523 млн машин.

З початку 2025 капіталізація Toyota впала на 12,8%.