Ford відкликає майже 1,5 мільйона авто у США через несправну камеру заднього виду

Компанія Ford відкликає близько 1,5 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах через проблему з камерою заднього виду, яка спричиняє перевернуте, спотворене або порожнє зображення. Про це заявило Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які авто відкликають

Відкликання стосується окремих автомобілів 2015—2019 модельних років, зокрема Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline і Ranger.

Зазначається, що американські дилери Ford оглянуть та замінять камери безплатно для власників вказаних авто.

У окремому повідомленні NHTSA зазначило, що канадський постачальник автозапчастин Magna International відкликає понад 250 000 камер заднього виду, встановлених в деяких автомобілях Ford і концерну Stellantis.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ford відкликає майже 500 тисяч авто у США через можливий витік гальмівної рідини.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями