Трамп вчетверте відтермінував заборону TikTok

Президент США Дональд Трамп відклав потенційну заборону платформи TikTok до 16 грудня, випливає з указу , опублікованого на сайті Білого дому у вівторок, 16 вересня. Це вже четверте відтермінування заборони.

Що відомо

В указі йдеться, що Трамп доручив міністерству юстиції США не вживати жодних заходів відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через зв'язки з Китаєм.

Нагадаємо, Сенат США у квітні 2024 року ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok — китайську компанію ByteDance — продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку додаток буде заборонений на території США. Трамп після обрання президентом відкладав блокування TikTok.

Угода з Китаєм

У понеділок, 15 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що рамкову угоду щодо TikTok погоджено з Китаєм.

За інформацією видання The Wall Street Journal, угода передбачає, що американський бізнес TikTok контролюватиметься консорціумом інвесторів, до складу якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Для управління додатком буде створена нова компанія, у раді директорів якої домінуватимуть американці, а один член буде призначатися урядом США.

Американським інвесторам належатиме близько 80 відсотків акцій. Частка китайських акціонерів буде знижена до менш ніж 20 відсотків. Це дозволить платформі продовжити роботу в США з дотриманням вимог закону про національну безпеку.