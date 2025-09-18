Трамп вчетверте відтермінував заборону TikTok

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2025, 13:20

Трамп вчетверте відтермінував заборону TikTok

Президент США Дональд Трамп відклав потенційну заборону платформи TikTok до 16 грудня, випливає з указу, опублікованого на сайті Білого дому у вівторок, 16 вересня. Це вже четверте відтермінування заборони.

Президент США Дональд Трамп відклав потенційну заборону платформи TikTok до 16 грудня, випливає з указу, опублікованого на сайті Білого дому у вівторок, 16 вересня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

В указі йдеться, що Трамп доручив міністерству юстиції США не вживати жодних заходів відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через зв'язки з Китаєм.

Нагадаємо, Сенат США у квітні 2024 року ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok — китайську компанію ByteDance — продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку додаток буде заборонений на території США. Трамп після обрання президентом відкладав блокування TikTok.

Читайте також: США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok — Reuters

Угода з Китаєм

У понеділок, 15 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що рамкову угоду щодо TikTok погоджено з Китаєм.

За інформацією видання The Wall Street Journal, угода передбачає, що американський бізнес TikTok контролюватиметься консорціумом інвесторів, до складу якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Читайте також: Стало відомо, хто претендує на купівлю TikTok у США за $40 мільярдів

Для управління додатком буде створена нова компанія, у раді директорів якої домінуватимуть американці, а один член буде призначатися урядом США.

Американським інвесторам належатиме близько 80 відсотків акцій. Частка китайських акціонерів буде знижена до менш ніж 20 відсотків. Це дозволить платформі продовжити роботу в США з дотриманням вимог закону про національну безпеку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
18 вересня 2025, 14:58
#
Та не заборонить трумп тік так, бо він хоче зменшити зовнішній борг штатів, а доля в тік так дасть прибутки з реклами і податки з доходів, так, в нього не завжди все виходить добре, він хоче заробити сам, але і хоче різними ноу-хау зменшувати зовнішній борг штатів, тому були розмови про Панаму (протока через котру йде транзит), Канаду (для сухопутнього коридору з Аляскою, плюс поглинення сильної економіки для підсилення своєї економіки), Гренландію (рідкісноземельні метали і можливість розташування там військових баз, щоб збивати в разі потенційного нападу ракети ще на підльотах до штатів), біткоін і крипту (щоб за рахунок волатильності і конфіскованих монет в один момент зменшити свій зовнішній борг), гойдалки з Україною (щоб менше витрачати коштів на війну де штати можуть взагалі відвернутися і піти займатися своїми справами), тарифами для ЄС, Китаю і іншого світу (щоб знову ж таки було з чого наповнювати казну), тому дії діда просто нестандартні, але кінцева мета в них одна і та сама — зменшувати зовнішній борг штатів, ну і якщо трумп десь по ходу цієї подорожі заробить і для себе коштів, то завдання для нього буде таким чином виконано на 120%
+
0
Я. ..
Я. ..
18 вересня 2025, 15:01
#
А, ну і всі ці «заборони» в сучасному світі вирішуються в пару кліків впн, тому влада безсила, це як рнбо заборонило певні сайти, ну стало менше користувачів з України, але додалося різко користувачів з умовної Австралії, бо в сучасному світі неможливо щось заборонити в мережі, це нереально, будь-яку цензуру в мережі можна обійти, тому це до сраки. От наша влада невзлюбила блогера Андрія Луганського, котрий висловлює незручну для нашої влади правду, поскаржилися, ютуб сховав його канал, АЛЕ включаючи впн все прекрасно можна переглядати й надалі, тому ці «заборони» в мережі — це як агонія алкоголіка, котрий серйозно вірить що зможе подолати прямо зараз чемпіона світу по боксу, він вірить в те що це можливо, але реальність інакша і він в чергове ****)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами