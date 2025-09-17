США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok — Reuters

США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok. Про це повідомляє Reuters.

Деталі

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, угода передбачає перехід TikTok під контроль американських власників, що дозволить додатку продовжити роботу у США.

Представник США з торгівлі Джеймісон Грір заявив, що дедлайн 17 вересня може бути трохи подовжений для фіналізації угоди. «Його не подовжили б без рамкової домовленості», — наголосив Бессент.

Минулого місяця Трамп заявив, що має потенційних покупців для TikTok, але допускав і нову паузу.

У Білому домі поки не прокоментували очікуване продовження. Водночас воно може свідчити про небажання адміністрації закривати застосунок, яким користуються близько 170 мільйонів американців.

Нагадаємо

24 квітня 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав законопроєкт, спрямований на примусову зміну власника застосунку для обміну відео TikTok.

Його наступник Дональд Трамп пізніше неодноразово відкладав реалізацію цього закону, який вимагав продажу TikTok американським інвесторам. Проте угода зірвалася після запровадження нових тарифів у відносинах між США і Китаєм.