18 вересня 2025, 12:55

Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ціни на нафту в четвер, 18 вересня, знизилися вдруге після того, як Федеральна резервна система, як і очікувалося, знизила процентні ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку поставок. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту в четвер, 18 вересня, знизилися вдруге після того, як Федеральна резервна система, як і очікувалося, знизила процентні ставки, а трейдери зосередилися на побоюваннях щодо економіки США та надлишку поставок.
Фото: pixabay.com

Зниження цін

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 09:56 впали на 26 центів, або 0,38%, до $67,69 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 28 центів, або 0,44%, до $63,77.

Федеральна резервна система США вперше з грудня знизила ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів та натякнула на подальше поступове зниження вартості запозичень до кінця року, реагуючи на ознаки слабкості на ринку праці.

Зазвичай, зниження вартості запозичень стимулює попит на нафту та підштовхує ціни вгору.

Однак, за словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, останній крок ФРС та натяки на ще два зниження ставки цього року вже були враховані ринком.

«Що привернуло увагу ринків, так це не лише пом'якшення політики, а й песимістичне повідомлення Пауелла», — сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Пауелла.

«Він наголосив на ослабленні ринків праці та інфляції, яка залишається стійкою, через що зниження ставки виглядає скоріше як управління ризиками, ніж стимулювання попиту», — додала експерт.

За словами Клаудіо Галімберті, головного економіста та глобального директора з аналізу ринків Rystad Energy, у записці для клієнтів, натяк ФРС на подальші зниження ставок свідчить про те, що політики оцінюють ризик для економіки від безробіття вище, ніж від інфляції.

Постійна надлишкова пропозиція та слабкий попит на паливо в США, найбільшому у світі споживачі нафти, також чинили тиск на ринок.

За даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня запаси нафти в США різко скоротилися, оскільки чистий імпорт впав до рекордно низького рівня, а експорт зріс майже до дворічного максимуму.

Однак, зростання запасів дистилятів на 4 мільйони барелів, порівняно з ринковими очікуваннями зростання на 1 мільйон барелів, викликало занепокоєння щодо попиту у найбільшому у світі споживачі нафти та чинило тиск на ціни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2025, 13:50
#
Як жеж так, Романе, ви ж писали що вони РОСТУТЬ!!!1111
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
