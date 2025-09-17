Акції Puma підскочили на 10% у середу, 17 вересня, оскільки трейдери відреагували на повідомлення ЗМІ про можливу підготовку до поглинання німецького виробника спортивного одягу. Про це повідомляє Investing.
17 вересня 2025, 19:05
Акції Puma зросли на 10% на тлі чуток про поглинання
За даними німецького журналу Manager Magazin, два інвестори готові придбати 29% акцій, якими наразі володіє французька родина мільярдерів Піно, що може відкрити шлях до повної пропозиції про поглинання.
Завдяки такій динаміці акції компанії стали лідером зростання в індексі STOXX 600 Європи під час торгової сесії у середу.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що найбільший акціонер німецького спортивного бренду Puma SE розглядає варіанти його розвитку, включаючи продаж.
Джерело: Мінфін
