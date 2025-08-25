Бренд Puma можуть виставити на продаж

Найбільший акціонер німецького спортивного бренду Puma SE розглядає варіанти його розвитку, включно з продажем. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Клан Піно володіє 29% акцій компанії Puma, акції якої котируються на Франкфуртській фондовій біржі через компанію Artémis, що також є контролюючим акціонером Kering SA.

Сім'я мільярдерів співпрацює з консультантами й вже зв'язалася з потенційними покупцями, включно з Anta Sports Products Ltd. і Li Ning Co., щоб оцінити зацікавленість.

Крім того, вони прозондували інформацію про інші компанії, які виробляють спортивний одяг у США та суверенні фонди добробуту на Близькому Сході.

Акції Puma впали на 50% за останні 12 місяців через низький попит на продукцію, а також побоювання щодо впливу американських мит. Ринкова вартість компанії зараз становить близько 2,6 млрд євро ($3 млрд).

За словами джерел, обговорення тривають і немає жодних гарантій, що угода відбудеться.

Компанія Puma, очолювана новим гендиректором Артуром Гоелдом, намагається реорганізуватися після того, як останніми роками її продукція не викликала особливого ентузіазму у споживачів. Минулого місяця компанія опублікувала попередження про зниження прибутку.