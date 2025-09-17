Після внесення урядом змін до ліцензійних умов, держагентство PlayCity стартує з видачею ліцензій у гральній сфері. Про це повідомляє пресслужба PlayCity.
17 вересня 2025, 16:54
PlayCity розпочало видавати ліцензії у сфері азартних ігор: бюджет отримає перші 50 мільйонів
За оцінкою компанії, це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 50 млн грн.
Перші заявки на ліцензії подано у трьох напрямах:
- онлайн-казино;
- виробники B2B-софту;
- гральне обладнання.
«Мінфін» писав, що держагенство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів.
