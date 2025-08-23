Держагентство PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, повідомила пресслужба регулятора.
PlayCity запустило систему трекінгу сайтів нелегальних казино
Що відомо
Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження, йдеться у повідомленні.
Відтепер можна перевіряти правовий статус казино — легальне воно чи ні; повідомляти PlayCity про нелегальне казино — у разі, якщо сайт такого казино досі не заблокований; кидати скарги на інтернет-провайдерів, якщо сайти нелегальних казино уже заблоковані, але досі доступні; завантажити базу сайтів нелегальних казино — так провайдери зможуть швидко заблокувати доступ до них, а громадськість отримає прозору інформацію про діяльність.
