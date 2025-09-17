Глобальні ринки: акції стабільні, євро відступив від 4-річного максимуму

Світові фондові ринки тримаються біля рекордних максимумів, а долар зміцнюється після падіння напередодні, оскільки інвестори очікують рішення Федеральної резервної системи щодо зниження відсоткової ставки. Золото, яке нещодавно досягло історичного максимуму, дещо подешевшало. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування ринку

Сьогодні, як очікується, Федеральна резервна система (ФРС) знизить відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, до діапазону 4,00%-4,25%. Це зниження повністю враховано ринком. Основна увага буде прикута до коментарів голови ФРС Джерома Пауелла щодо майбутнього курсу монетарної політики.

Рішення ФРС приймається в незвичайних умовах: до складу ради керуючих увійшов Стівен Міран з адміністрації президента США Дональда Трампа, а інший член ради, Ліза Кук, стикається зі спробами Трампа усунути її з посади.

«Зниження ставки повністю враховано. Цікавим буде тон заяв, що прозвучать на зустрічі, і майбутня траєкторія ставок», — зазначила Ніна Станоєвіч, старший інвестиційний спеціаліст St. James’s Place.

Реакція ринків

Індекс долара, що відстежує його вартість відносно кошика основних валют, зріс на 0,2%. Вчора він впав до найнижчого рівня з початку липня на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС.

Євро опустилося на 0,25% до $1,1840 після того, як у вівторок, 16 вересня, досягло найвищого рівня з вересня 2021 року.

Ціна на золото знизилася на 0,6% до $3 665 за тройську унцію, після того як напередодні вперше перевищила позначку в $3 700.

Світові акції тримаються біля рекордних максимумів. Азіатські ринки демонструють позитивну динаміку, зокрема, гонконгський Hang Seng Index зріс на 1,8% на тлі новин про прогрес в угоді щодо TikTok.

Читайте також: Нафта дешевшає, але геополітична напруга стримує падіння

Дані по інфляції у Великій Британії, яка у серпні становила 3,8%, підтвердили очікування, що Банк Англії не змінюватиме ставку на своєму засіданні.

Фунт стерлінгів трохи подешевшав до близько $1,3637.

Центральний банк Індонезії несподівано знову знизив відсоткову ставку, що стало вже шостим зниженням за рік, з метою стимулювання економічного зростання.