Глобальні ринки: акції стабільні, євро відступив від 4-річного максимуму

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 14:47

Глобальні ринки: акції стабільні, євро відступив від 4-річного максимуму

Світові фондові ринки тримаються біля рекордних максимумів, а долар зміцнюється після падіння напередодні, оскільки інвестори очікують рішення Федеральної резервної системи щодо зниження відсоткової ставки. Золото, яке нещодавно досягло історичного максимуму, дещо подешевшало. Про це повідомляє Reuters.

Світові фондові ринки тримаються біля рекордних максимумів, а долар зміцнюється після падіння напередодні, оскільки інвестори очікують рішення Федеральної резервної системи щодо зниження відсоткової ставки.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Очікування ринку

Сьогодні, як очікується, Федеральна резервна система (ФРС) знизить відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, до діапазону 4,00%-4,25%. Це зниження повністю враховано ринком. Основна увага буде прикута до коментарів голови ФРС Джерома Пауелла щодо майбутнього курсу монетарної політики.

Рішення ФРС приймається в незвичайних умовах: до складу ради керуючих увійшов Стівен Міран з адміністрації президента США Дональда Трампа, а інший член ради, Ліза Кук, стикається зі спробами Трампа усунути її з посади.

«Зниження ставки повністю враховано. Цікавим буде тон заяв, що прозвучать на зустрічі, і майбутня траєкторія ставок», — зазначила Ніна Станоєвіч, старший інвестиційний спеціаліст St. James’s Place.

Реакція ринків

  • Індекс долара, що відстежує його вартість відносно кошика основних валют, зріс на 0,2%. Вчора він впав до найнижчого рівня з початку липня на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС.
  • Євро опустилося на 0,25% до $1,1840 після того, як у вівторок, 16 вересня, досягло найвищого рівня з вересня 2021 року.
  • Ціна на золото знизилася на 0,6% до $3 665 за тройську унцію, після того як напередодні вперше перевищила позначку в $3 700.
  • Світові акції тримаються біля рекордних максимумів. Азіатські ринки демонструють позитивну динаміку, зокрема, гонконгський Hang Seng Index зріс на 1,8% на тлі новин про прогрес в угоді щодо TikTok.

Читайте також: Нафта дешевшає, але геополітична напруга стримує падіння

Дані по інфляції у Великій Британії, яка у серпні становила 3,8%, підтвердили очікування, що Банк Англії не змінюватиме ставку на своєму засіданні.

Фунт стерлінгів трохи подешевшав до близько $1,3637.

Центральний банк Індонезії несподівано знову знизив відсоткову ставку, що стало вже шостим зниженням за рік, з метою стимулювання економічного зростання.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами