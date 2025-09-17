Нафта дешевшає, але геополітична напруга стримує падіння

Ціни на нафту дещо знизилися в середу, 17 вересня, після зростання на понад 1% під час попередньої сесії. Однак падіння стримується геополітичною напругою та очікуванням рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 8 центів, або на 0,1%, до $68,39 за барель. Тим часом ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 6 центів, або на 0,1%, до $64,46 за барель.

Основні фактори, що впливають на ринок

Геополітична напруга. Напередодні ціни зросли через побоювання щодо можливих перебоїв з поставками з росії. «Транснефть» попередила виробників про можливе скорочення видобутку після атак українських безпілотників на експортні порти та нафтопереробні заводи. Емріл Джаміль, старший аналітик London Stock Exchange Group, зазначив, що «ринок зосереджений на геополітичній волатильності та потенційних перебоях з поставками з росії. Це тримає ціни на підвищеному рівні».

Рішення ФРС. Інвестори очікують результатів засідання ФРС. Очікується, що центральний банк знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів, що має стимулювати економіку та підвищити попит на паливо. За словами Пріянки Сахдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, «ринки роблять ставку на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів, що, на думку трейдерів, може знизити вартість запозичень і збільшити попит на паливо». Аналітик IG Тоні Сікамор додав, що ринок звертатиме увагу на те, чи буде зниження на 50 базисних пунктів та на тон заяви голови ФРС Пауелла.

Запаси нафти в США. За даними Американського інституту нафти (API), минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 3,42 млн барелів, а запаси бензину — на 691 000 барелів. Ця інформація може бути позитивним сигналом для ринку. Однак аналітики, опитані Reuters, прогнозують, що офіційні дані Управління енергетичної інформації США (EIA), які будуть опубліковані пізніше, покажуть менше падіння запасів нафти.