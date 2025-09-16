Реальна середня заробітна плата на 22% нижча, ніж у даних Держстату — Конфедерація роботодавців

Реальна середня заробітна плата в Україні є суттєво нижчою від тієї, яку оприлюднив Держстат. Про це заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі Першого каналу «Суспільного мовлення».

Різниця в даних

«Держстат веде статистичні спостереження підприємств, де працюють 10 і більше працівників. Тобто він не враховує заробітні плати на мікропідприємствах і ФОП, де працює не менше 1,5 млн працівників. А от якщо подивитися на дані Пенсійного фонду, то середня зарплата для обчислення пенсії у липні 2025 року становила 20 456 грн. Це на 6 000 грн менше, ніж розмір середньої зарплати, оприлюднений Держстатом — 26 499 грн. Отже, різниця становить приблизно 22%», — пояснив Мірошниченко.

Він наголосив, що найбільші зарплати зафіксовані в ІТ-галузі — понад 67 тис. грн. Для порівняння, у промисловості середня зарплата становить близько 29 тис. грн, а в будівництві — лише 22,7 тис. грн.

«Це тривожна тенденція, що в таких базових галузях зарплати залишаються відносно низькими. При цьому середня зарплата за вакансіями в базі Державної служби зайнятості — 14,5 тис. грн. При цьому найнижча зарплата яку пропонує ця база становить 8,7 тис. грн», — зазначив президент Конфедерації роботодавців.

Мірошниченко відзначив, що частина ринку праці перебуває в тіні — за оцінками міжнародних експертів, частка тіньової економіки може сягати 20%.

«Бізнес, який неофіційно наймає людей, порушує правила чесної конкуренції. Це несправедливо до тих, хто платять і ЄСВ, і військовий збір», — додав він.