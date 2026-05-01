Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2026 року становив 749,8 млрд грн. Це на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Оборот готівки в банках зріс на 5%: що змусило українців частіше користуватися готівкою
Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з І кварталом 2025 року.
Чому українці стали частіше користуватися готівкою?
За словами регулятора, збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено:
- підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року),
- поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми,
- сталому внутрішньому споживчому попиту.
Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у І кварталі 2026 року вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.
Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):
- операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%;
- придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%;
- підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.
Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):
- торговельна виручка — 30,3%;
- операції клієнтів з використанням платіжних карток — 27%;
- надходження від продажу іноземної валюти — 17,8%;
- виручка від усіх видів послуг — 12,1%.
