Оборот готівки в банках зріс на 5%: що змусило українців частіше користуватися готівкою

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень 2026 року становив 749,8 млрд грн. Це на 5,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку .

Видача готівки з кас банків за цей період була дещо меншою від надходжень та становила 747,5 млрд грн. Водночас вона збільшилася на 6,3% порівняно з І кварталом 2025 року.

Чому українці стали частіше користуватися готівкою?

За словами регулятора, збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено:

підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій (у березні 2026 року),

поліпшенням економічної активності в березні завдяки стабілізації енергосистеми,

сталому внутрішньому споживчому попиту.

Водночас на збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків у І кварталі 2026 року вплинули ризики, пов’язані з посиленням інтенсивності повітряних атак, продовженням руйнування енергетичної та іншої інфраструктури, тривалими відключеннями електроенергії тощо.

Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86%;

придбання іноземної валюти в клієнтів — 4,1%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):