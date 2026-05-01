Курс на п'ятницю: долар та євро в банках подешевшали на 7 копійок

У п'ятницю, 1 травня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 7 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах не змінився у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у покупці і не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,70−44,20 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,85−43,90, євро — 51,49−51,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,87−43,90 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,49−51,51 грн/євро.

