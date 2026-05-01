На Житомирщині судитимуть криптомайнера за розкрадання електроенергії на 9 мільйонів

Правоохоронці Житомирщини завершили досудове розслідування щодо організатора двох «майнинг-центрів», якого Служба безпеки та Нацполіція викрили на незаконному використанні державних енергоресурсів на 9 мільйоні гривень. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Житомирській області.

Деталі

41-річний мешканець Бердичівського району, який проживає у Києві облаштував перший «майнинг-центр» у підвальному приміщенні власного будинку. Споживання електроенергії відбувалося у промислових обсягах, однак оплачувалося за побутовим тарифом.

Згодом для зменшення витрат на генерацію криптовалюти фігурант втрутився у роботу електронного лічильника, обладнавши його спеціальним пристроєм, що дозволяв здійснювати несанкціонований відбір електроенергії поза обліком.

Навесні 2024 року він орендував вже цех із власною трансформаторною підстанцією на околиці Житомира, де розмістив ще один комплекс для видобутку криптовалюти. Аналогічна схема дозволила йому приховано споживати упродовж року значні обсяги електроенергії.

За оцінками фахівців, загалом майнер «накрутив» 1,520 млн кВт/год. Сума збитків, завданих під час війни трьом державним енергетичним компаніям, становить майже 9 млн гривень.

Обшуки

Зазначається, що правоохоронці припинили протиправну діяльність влітку 2025 року. Тоді ж під час обшуків було вилучено:

десятки одиниць комп’ютерної техніки та спеціалізоване обладнання для майнингу криптовалют,

маршрутизатори,

засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів організатор нелегального бізнесу обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 188−1 (викрадення електричної енергії, що завдало шкоди у великих розмірах, вчинене повторно);

ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, що спричинило значну шкоду, в умовах воєнного стану).

Справу передано до суду.