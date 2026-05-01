1 травня 2026, 9:02

Приватні перекази в Україну сягнули максимуму з початку року — аналітик

У березні 2026 року обсяг приватних переказів в Україну зріс до $653 млн, що є найвищим показником з початку поточного року. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що таке пожвавлення на 9,9% порівняно з лютим є радше сезонним коливанням, аніж стійким трендом.

Деталі

Річні темпи скорочення переказів у березні стали мінімальними за останні три роки — лише 1,8%. Для порівняння, у 2025 році цей показник у середньому становив значні 16,2%.

Перекази через платіжні системи (в більшості випадків це допомога родині, військовим) стали найбільш динамічним сегментом. У березні через цей канал переказали $244 млн, що є максимумом за останні 5 місяців (+20,2% у місячному вимірі та +35,6% у річному вимірі).

Зарплати з-за кордону

Обсяг виплачених з-за кордону зарплат у березні склав $438 млн (+6,7% до лютого). Проте експерт звертає увагу на тривожну річну динаміку. Порівняно з березнем минулого року показник впав на 21,4%. Це пов'язано з релокацією українців, переходом в тінь на крипторозрахунки.

Банківські канали та крипторинок

Приватні перекази через кореспондентські рахунки банків залишаються відносно стабільними. Через жорсткий контроль з боку банків, ризики блокування рахунків і високий податковий тиск українці користуються цим каналом обережно. У 2026 році середньомісячний обсяг становить $46,3 млн проти $45,6 млн у середньому на місяць у 2025 році.

За словами Шевчишина, може здаватися, що неформальні канали взяті під контроль, однак насправді йдеться лише про зміну правил розрахунків. Саме тому протягом останніх кількох місяців цей показник залишається відносно стабільним і не демонструє значних коливань. У середньому в першому кварталі 2026 року він становив $212 млн на місяць.

«Скоріше за все, цей показник більший, через перехід частини українців на крипторозрахунки частково чи повністю», — підкреслив експерт

Прогноз на рік

Попри березневе пожвавлення, Шевчишин залишає свій прогноз щодо загального обсягу приватних переказів на 2026 рік без змін — на рівні $7,9 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
