1 травня 2026, 11:44

Біткоїн та Ethereum завершили квітень із зростанням, хакер вивів з протоколу Wasabi $5 млн: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Крипторинок у «зеленій» зоні: біткоїн та Ethereum завершили квітень із впевненим зростанням

Квітень 2026 року став успішним для основних цифрових активів. За даними платформи CoinGlass, біткоїн продемонстрував приріст у 11,87%, тоді як Ethereum додав у вартості 7,3%.

Для першої криптовалюти квітень історично є сприятливим місяцем. За всю історію спостережень біткоїн закривав цей період «у плюсі» вже вдев'яте. На момент написання новини актив торгується на рівні $77 100.

Для порівняння: рекордний квітневий приріст було зафіксовано у 2013 році (понад 50%), а найбільше падіння — у 2022 році (17,3%).

Друга за капіталізацією криптовалюта також підтвердила статус квітня як стабільно позитивного місяця. Ethereum закінчував квітень зі збитками лише тричі за весь час моніторингу ринку. Наразі актив торгується на рівні $2 280.

Історичні екстремуми для Ethereum у квітні становлять +70,29% у 2018 році та -23,18% у 2016-му.

Злам Wasabi Protocol: через компрометацію адмінключа викрадено понад $5 млн

Криптопроєкт Wasabi Protocol став жертвою масштабної атаки, у результаті якої зловмисники отримали контроль над ключовими смартконтрактами системи. За даними аналітиків з безпеки Blockaid, інцидент призвів до втрати активів користувачів у мережах Ethereum та Base.

Замість пошуку помилок у торговому коді, хакер обрав шлях компрометації прав доступу. Атака відбувалася за наступним сценарієм:

  • Захоплення контролю: Використовуючи адресу деплоєра протоколу, зловмисник призначив свій контракт адміністратором системи.
  • Використання UUPS-апгрейду: Отримавши права, хакер скористався стандартним механізмом оновлення смартконтрактів (UUPS), який зазвичай слугує для легітимного покращення функціоналу.
  • Підміна логіки: Зловмисник замінив код сховищ (perp vaults) та ліквідного пулу (LongPool) на шкідливу версію, що дозволило системі автоматично вивести кошти на його користь.

За попередніми оцінками експертів, сума викрадених коштів перевищує $5 млн. Команда проєкту поки не виступила з офіційними роз’ясненнями чи планом компенсацій.

Фахівці зазначають, що цей випадок підкреслює вразливість DeFi-протоколів, які використовують централізовані ролі управління та механізми швидкого оновлення коду. Хоча такі інструменти зручні для розробників, вони стають критичною точкою відмови у разі витоку адміністративних ключів.

Meta впроваджує виплати в USDC для авторів контенту через мережі Polygon та Solana

Техногігант Meta розпочав тестування системи виплат винагород авторам контенту у стейблкоїні USDC. Новий функціонал реалізовано на базі блокчейн-мереж Polygon та Solana, а технічним партнером проєкту виступив фінтех-гігант Stripe.

На початковому етапі скористатися послугою зможуть автори з Колумбії та Філіппін.

Оскільки операції проводяться з цифровими активами, Stripe надаватиме користувачам деталізовані звіти щодо криптотранзакцій.Meta радить авторам зберігати повну історію операцій для коректного подання податкової звітності.

Це рішення є частиною ширшої стратегії Meta щодо повернення на ринок цифрових активів, про яку медіа почали повідомляти у лютому 2026 року. Окрім інтеграції стейблкоїнів через сторонніх провайдерів, корпорація планує запустити власний криптогаманець.

Варто нагадати, що це не перша спроба компанії у цьому напрямку. У 2019 році Facebook (нині Meta) анонсував глобальну криптовалюту Libra та гаманець Calibra. Проєкти були закриті через жорсткий тиск з боку світових регуляторів.

Кібернаступ КНДР: хакери викрали понад пів мільярда доларів, спричинивши 76% усіх втрат ринку

За даними аналітичної компанії TRM Labs, північнокорейські хакерські угруповання стали головним джерелом збитків для криптоіндустрії у 2026 році. На їхню частку припадає близько 76% від загального обсягу викрадених коштів за перші місяці року, що становить приблизно 577 млн доларів.

Особливістю цьогорічної стратегії зловмисників стала концентрація на великих цілях. Хоча на КНДР припадає лише близько 3% від загальної кількості зафіксованих інцидентів, фінансовий результат цих атак є домінуючим.

Весь обсяг викрадених 577 млн доларів пов’язують лише з двома масштабними атаками, що сталися у квітні 2026 року — на протоколи KelpDAO та Drift Protocol.

Джерело: Мінфін
