Нова пошта має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією — Гетманцев

Ухвалений Верховною Радою закон дозволяє будь-якій компанії з великою мережею відкрити банк з обмеженою ліцензією. Це хоче зробити «Нова пошта». Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Що відомо

Депутат заявив, що закон дає змогу створити банк для того, щоб надавати послуги людям на прифронтових і важкодоступних територіях, з яких ідуть традиційні банки у зв’язку з нерентабельністю.

«Цей банк може, до речі, відкрити і „Нова пошта“ Вони брали участь у всіх наших зустрічах на цю тему і збираються це робити, наскільки мені відомо», — сказав він. За його словами, «теоретично це може зробити, наприклад, АТБ». «Я не знаю, чи хочуть вони цього, але це може бути будь-яка велика мережева структура. Обмежена ліцензія, обмежений обсяг операцій — я взагалі нічого поганого тут не бачу», — додав депутат.

Відповідаючи на запитання про претензії НБУ до «Укрпошти», яка також хоче отримати таку ліцензію, Гетманцев заявив: «Я не знаю деталей, але думаю, що дискусія навколо банку фінансової інклюзії — це більше політична дискусія. Мені незрозумілі її джерела, незрозуміла позиція Нацбанку, з яким було узгоджено закон повністю в деталях».

Депутат повідомив, що комерційні банки йдуть із Херсонської області, «не у зв’язку з питаннями безпеки, а з комерційних причин».

«І якби Ігор Смілянський прийшов до нас з ідеєю про банк, якби звичайна банківська система виконувала соціальну функцію, ми б сказали: „Іди займайся поштою, тому що проблеми не існує“. Але ж проблема є», — сказав Гетманцев.

При цьому він заявив про «жахливу статистику» щодо держбанків, які закрили відділення через нерентабельність