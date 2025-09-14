Multi від Мінфін
14 вересня 2025, 12:37

Голова Укрпошти відповів Пишному щодо запуску роботи банку

Документи на отримання можливості відкрити банк Укрпошта ще не подавала, бо вже мала негативний досвід таких спроб при спробах купити Альпарі Банк, який потім був ліквідований. Про це у фейсбуці написав голова Укрпошти Ігор Смілянський у відповідь на статтю в РБК про «Укрпошта.Банк», де голова НБУ наголосив, що компанія багато говорить, але разом з акціонером нічого не робить у цьому напрямку.

Документи на отримання можливості відкрити банк Укрпошта ще не подавала, бо вже мала негативний досвід таких спроб при спробах купити Альпарі Банк, який потім був ліквідований.
Фото: espreso.tv

По пунктах:

 — Чи подавала Укрпошта документи на отримання можливості відкрити банк?

  • Ні, не подавала.

 — Чому?

  • «Тому що весь цей час наш акціонер — Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку), і особисто віцепрем'єр, Міністерство економіки — розуміючи, наскільки болюча проблема доступу до фінансових послуг у сільських та прифронтових регіонах, намагалися знайти спільну мову з регулятором щодо того, як краще розв'язати це питання. До того, ця тема минулого тижня обговорювалася під час місії МВФ, тому, звісно, що ми не робили нічого, що могло викликати питання партнерів. Проте, як ми бачимо, НБУ трактує кроки для пошуку компромісу як недію. Ок — як кажуть наші американські партнери: duly noted», — написав Смілянський.

 — На зустрічах, на яких, знову ж таки, від Міністерства економіки та Мінрозвитку, враховуючи важливість питання, були присутні міністри, а від НБУ — заступники, було погоджено, що Укрпошта подає спільний з акціонером план дій, далі він погоджується з НБУ, і тільки після цього подається пакет документів відповідно до затвердженого плану.

 — Чи подала Укрпошта спільно з акціонером проєкт?

  • Подала. Чи відбулася фінальна зустріч? Не відбулася. До того — вона вже тричі переносилася НБУ.

— Чи має сенс подавати документи на банк, не маючи погодженого плану?

  • Ні, не має. Чому? Бо регулятор має настільки широкі повноваження, що може завернути будь-які документи з будь-якої причини.

«Звідки ми це знаємо? Бо Укрпошта до цього два роки подавала документи на придбання банку «Альпарі», коли в регулятора не було питань ані до капіталу, ані до корпоративного управління, ані до інших факторів. Але в результаті НБУ вирішив, що краще ліквідувати банк, ніж віддати його на розвиток Укрпошті.

Ну, а як щодо людей, які не мають доступу до фінансових послуг? Ну, хтось продовжує вірити, що Apple Pay працює у 100% сіл України.

Ніякі документи на СТВОРЕННЯ банку Укрпошті подавати не треба. І тим більше — витрачати державні ресурси на це. Все, що треба НБУ, — погодити ПЕРЕДАЧУ вже існуючого ПІН Банку Укрпошті, щоб гроші, які конфіскували у російських олігархів, почали працювати на державу, а не відправляти черговий банк на ліквідацію", — заявив голова Укрпошти.

Капітал Укрпошти

Укрпошта має намір до 1 січня 2026 року виконати вимоги Національного банку України (НБУ) щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.

«Чи приведе Укрпошта свій капітал у відповідність до нових вимог до 1 січня 2026 року, як це вимагає постанова НБУ? Приведе. Чи потребує Укрпошта для цього докапіталізації з боку держави? Ні, не потребує. Це буде зроблено власними ресурсами», — написав він.

За його словами, станом на 1 червня 2025 року капітал «Укрпошти» становив понад 4 млрд грн.

Водночас із цієї ж дати НБУ змінив порядок розрахунку капіталу, що, на думку гендиректора, «стосується усіх, але на практиці — передусім Укрпошти «. У результаті після перегляду підходів до оцінки капіталу, показник для компанії вийшов від'ємним — мінус 600 млн грн.

Передісторія

Національний банк України очікує від Укрпошти повний пакет документів для розгляду питання про створення власного банку. Наразі державне підприємство обмежується лише розмовами на цю тему, тоді як регулятор потребує конкретних дій.

Пишний підтвердив, що НБУ вже звертався до уряду з листом щодо планів Укрпошти та можливих фіскальних ризиків, зокрема ризику необхідності докапіталізації підприємства.

Голова Нацбанку наголосив, що для отримання дозволу, Укрпошта як власник майбутнього банку має відповідати чітким вимогам:

  • Фінансова спроможність: Довести наявність достатніх коштів.
  • Корпоративне управління: Забезпечити ефективну систему управління.
  • Стратегія: Надати чітке бачення розвитку майбутньої фінансової установи.
